В Донецкой области погиб пилот-истребитель Андрей Ткаченко

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб пилот-истребитель, майор Воздушных сил Андрей Ткаченко.

Источник: Самборский Пласт, представитель Пласта Юрий Юзич в Facebook

Детали: Сообщается, что Ткаченко погиб в небе Донецкой области 8 марта 2024 года, выполняя очередное боевое задание.

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Он проходил военную службу в Ивано-Франковске, в Харькове, затем снова вернулся в Ивано-Франковск. С началом войны в 2014 году выполнял боевые задачи во время АТО и ООС.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину местом выполнения боевых задач для пилота-истребителя стал не только восток страны, но и юг.

У Ткаченко осталась жена и шестилетний сын. Похороны состоятся в Ивано-Франковске.