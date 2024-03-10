Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первая премия "УП100. Сила женщин". Успейте приобрести билеты

В Донецкой области погиб пилот-истребитель Андрей Ткаченко

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 марта 2024, 19:33
В Донецкой области погиб пилот-истребитель Андрей Ткаченко
Андрей Ткаченко, фото: Самбірський Пласт

В Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб пилот-истребитель, майор Воздушных сил Андрей Ткаченко.

Источник: Самборский Пласт, представитель Пласта Юрий Юзич в Facebook

Детали: Сообщается, что Ткаченко погиб в небе Донецкой области 8 марта 2024 года, выполняя очередное боевое задание. 

Реклама:

Он проходил военную службу в Ивано-Франковске, в Харькове, затем снова вернулся в Ивано-Франковск. С началом войны в 2014 году выполнял боевые задачи во время АТО и ООС.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину местом выполнения боевых задач для пилота-истребителя стал не только восток страны, но и юг.

У Ткаченко осталась жена и шестилетний сын. Похороны состоятся в Ивано-Франковске.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: авиавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО

ISW: Россия решила защищать Черноморский флот

CNN: Трамп на встрече с избирателями рассказал вымышленную историю и упомянул в ней Зеленского

Зеленский: Недалекобойность нашей армии – это недальновидность партнеров

обновленоПутину рисуют рекордную победу на "выборах"

видеоВо Львове представители ТЦК затолкали в бус волонтера и отправили на полигон – омбудсмен

Все новости...
авиа
Российских самолетов А-50 до сих пор нет в Азовском море и на других направлениях – Олещук
ISW: Россияне готовы терять самолеты ради продвижения
Чистый убыток одной из крупнейших авиакомпаний РФ в 2023 году вырос в 41 раз
Последние новости
09:12
Apple готова допустить ИИ Gemini от Google на свои смартфоны – Bloomberg
08:54
ЕС предупредил Косово и Сербию, что их евроинтеграция под угрозой
08:39
фото Обломки "Шахеда" упали на многоэтажку в Кривом Роге, вспыхнул пожар − ОВА
08:14
Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО
08:05
ВСУ за сутки обезвредили 810 захватчиков и 34 артсистемы
07:51
Россия атаковала 22 "Шахедами", 17 из них уничтожили
07:42
Шольц в Израиле призвал остановить войну на длительное время
07:30
Оккупанты активизировались на Новопавловском направлении, здесь было 36 боестолкновений − Генштаб
06:38
фотоРоссияне нанесли ракетный удар по пожарной части на Харьковщине, пострадал спасатель
05:49
Нигер разорвал военное сотрудничество с США: усиливает связи с Ираном и Россией
Все новости...
Реклама: