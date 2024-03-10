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Біля Роботиного бійці 128-ї бригади знищили одного з командирів "Ахмата"

"Українська правда"Неділя, 10 березня 2024, 19:54
Біля Роботиного бійці 128-ї бригади знищили одного з командирів Ахмата
ліквідований окупант, скріншот відео

Воїни 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади ліквідували одного з командирів ворожого підрозділу "Ахмат" поблизу Роботиного.

Джерело: Mukachevo.net, пресофіцер 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Ярослав Галас у коментарі УП

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Деталі: Як пише Mukachevo.net, один із пілотів БпЛА на напрямку Роботиного отримав наказ слідкувати за ворожим баггі, у якому виявився командир батальйону "Ахмат".

У коментарі УП Ярослав Галас уточнив, що одного з командирів "Ахмата" ліквідували кілька днів тому поблизу Роботиного на окупованій території. Його прізвище невідоме, як і те, якого саме рівня цей командир.

Теми: війна
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