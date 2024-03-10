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Возле Роботино бойцы 128-й бригады уничтожили одного из командиров "Ахмата"

"Украинская правда"Воскресенье, 10 марта 2024, 19:54
Возле Роботино бойцы 128-й бригады уничтожили одного из командиров Ахмата
ликвидированный оккупант, скриншот видео

Воины 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ликвидировали одного из командиров вражеского подразделения "Ахмат" вблизи Роботино.

Источник: Mukachevo.net, пресс-офицер 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Ярослав Галас в комментарии УП

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Детали: Как пишет Mukachevo.net, один из пилотов БПЛА на направлении Роботино получил приказ следить за вражеским багги, в котором оказался командир батальона "Ахмат".

В комментарии УП Ярослав Галас уточнил, что одного из командиров "Ахмата" ликвидировали несколько дней назад вблизи Роботино на оккупированной территории. Его фамилия неизвестна, как и то, какого именно уровня этот командир.

Темы: война
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