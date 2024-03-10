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Зеленський поговорив із Макроном про ситуацію на полі бою і майбутню зустріч

Катерина ТищенкоНеділя, 10 березня 2024, 21:44
Зеленський поговорив із Макроном про ситуацію на полі бою і майбутню зустріч
Зеленський і Макрон, фото AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: Зеленський назвав цю розмову "тривалою і предметною".

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Пряма мова: "Обговорили поточну ситуацію на полі бою та результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі.

Подякував за сильний оборонний пакет від 16 лютого, а також за особисте лідерство президента Франції в започаткуванні коаліції далекобійної зброї, нові ініціативи та всі заяви на підтримку України.

Крім того, обмінялися думками про очікувані результати нашої майбутньої зустрічі в Україні найближчим часом".

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Що передувало: Президент Франції Еммануель Макрон минулого тижня заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Нещодавно він знову прокоментував свою заяву про те, що "не можна виключати" можливого розгортання військ західних держав в Україні.

Теми: ЗеленськийМакрон
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