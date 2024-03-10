Зеленский поговорил с Макроном о ситуации на поле боя и предстоящей встрече

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Зеленский назвал этот разговор "длительным и предметным".

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Прямая речь: "Обсудили текущую ситуацию на поле боя и результаты Международной конференции в поддержку Украины, которая недавно состоялась в Париже.

Поблагодарил за сильный оборонный пакет от 16 февраля, а также за личное лидерство президента Франции в создании коалиции дальнобойного оружия, новые инициативы и все заявления в поддержку Украины.

Кроме того, обменялись мнениями об ожидаемых результатах нашей будущей встречи в Украине в ближайшее время".

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Что предшествовало: Президент Франции Эммануэль Макрон на прошлой неделе заявил, что "нельзя исключать" вероятной отправки западных войск в Украину. Впоследствии он добавил, что его резонансные слова были тщательно продуманы.

Недавно он снова прокомментировал свое заявление о том, что "нельзя исключать" возможного развертывания войск западных государств в Украине.