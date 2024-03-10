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Зеленський – Папі: Вбивці не йдуть Європою, бо їх стримують українці під синьо-жовтим прапором

Катерина ТищенкоНеділя, 10 березня 2024, 22:16
Зеленський – Папі: Вбивці не йдуть Європою, бо їх стримують українці під синьо-жовтим прапором
Володимир Зеленський, фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський подякував українським капеланам на противагу тим, хто "за дві з половиною тисячі кілометрів" займається "віртуальним посередництвом".

Джерело: вечірнє звернення президента

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Пряма мова: "Російські вбивці та катівні не йдуть далі Європою лише тому, що їх стримують українці й українки зі зброєю в руках та під синьо-жовтим прапором. В Україні багато було колись білих стін будинків і церков, які зараз обпалені та розбиті російськими снарядами. І це дуже красномовно говорить, хто саме повинен зупинитись, щоб війна зупинилась. Кожен, хто захищає життя й людей, виконує найпочеснішу місію, яка тільки може бути в умовах такого антилюдського вторгнення…

Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї – всі. І я дякую кожному українському капелану, які – з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою. Ось що таке церква – з людьми. А не за дві з половиною тисячі кілометрів – десь там займатись віртуальним посередництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити".

Деталі: Зеленський не згадав у своєму зверненні Папу Римського Франциска, але, очевидно, його слова стосувалися саме заяви понтифіка, який порадив Україні "мати відвагу білого прапора" і вести переговори з РФ.

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Теми: ЗеленськийПапа Римський
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