Зеленский – Папе: Убийцы не идут по Европе, потому что их сдерживают украинцы под сине-желтым флагом

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских капелланов в противовес тем, кто "за две с половиной тысячи километров" занимается "виртуальным посредничеством".

Источник: вечернее обращение президента

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Прямая речь: "Российские убийцы и застенки не идут дальше Европой только потому, что их сдерживают украинцы и украинки с оружием в руках и под сине-желтым флагом. В Украине много было когда-то белых стен домов и церквей, которые сейчас обожжены и разбиты российскими снарядами. И это очень красноречиво говорит, кто именно должен остановиться, чтобы война остановилась. Каждый, кто защищает жизни и людей, выполняет самую почетную миссию, которая только может быть в условиях такого античеловеческого вторжения...

Когда российское зло 24 февраля начало эту войну, все украинцы стали на защиту. Христиане, мусульмане, иудеи - все. И я благодарю каждого украинского капеллана, которые - с армией, в Силах обороны. Там, на передовой. Защищают жизнь и человечность. Поддерживают и молитвой, и разговором, и делом. Вот что такое церковь - с людьми. А не за две с половиной тысячи километров - где-то там заниматься виртуальным посредничеством между тем, кто хочет жить, и тем, кто хочет тебя уничтожить".

Детали: Зеленский не упомянул в своем обращении Папу Римского Франциска, но, очевидно, его слова касались именно заявления понтифика, который посоветовал Украине "иметь отвагу белого флага" и вести переговоры с РФ.