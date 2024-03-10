Орбан розповів про "детальні плани" Трампа щодо завершення війни: не дасть ані копійки

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який 8 березня зустрічався з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, заявив, що той нібито має "досить детальні плани" завершення війни в Україні й не збирається виділяти на боротьбу з російською агресією в Україні "жодної копійки".

Джерело: Орбан в інтерв'ю телеканалу M1, пише Magyar Nemzet

Деталі: За словами Орбана, Трамп має "досить детальні плани" щодо того, як закінчити російсько-українську війну, і його плани збігаються з інтересами Угорщини.

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Пряма мова: "Він має дуже чітке бачення, з яким важко не погодитися. Він каже наступне: по-перше, в українсько-російській війні він не дасть жодної копійки. Тому війна закінчиться, тому що очевидно, що Україна не може стояти на власних ногах. Якщо американці не дадуть грошей і зброї разом з європейцями, то війна закінчиться. А якщо американці не дадуть грошей, то європейці самі по собі не здатні фінансувати цю війну. І тоді війна закінчиться".

Більше деталей: Орбан додав, що мова йде про те, що Америка не хоче фінансувати безпеку Європи.

"Якщо європейці бояться росіян або взагалі хочуть мати високий рівень безпеки, вони повинні за це платити. Або будувати власну армію, власне обладнання, або, якщо вони використовують для цього американців, то платити американцям ціну, ціну безпеки. Так що він (Трамп – ред.) говорить прямо і чітко", – сказав прем'єр Угорщини.

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Він також зазначив, що Трамп "був першим президентом за довгий час, який не розпочав війну під час свого терміну".

"Тому ми знаємо про нього, ми знаємо з його президентства, що він людина миру. І він не приховує своїх поглядів зараз, він чітко дав зрозуміти, що його мета – принести мир у російсько-українську війну. Ми хочемо якнайшвидшого припинення вогню. Ми хочемо якнайшвидшого закінчення цієї війни, яка повільно наближається до завершення. Я не бачу нікого іншого, хто мав би більше рішучості і сили зробити це, ніж Дональд Трамп", – заявив Орбан.

Що передувало: 8 березня Орбан провів зустріч з Трампом в американському штаті Флорида. Вони обговорили "широке коло питань, що стосуються Угорщини та Сполучених Штатів, зокрема першорядну важливість міцних та безпечних кордонів для захисту суверенітету кожної країни".

Після зустрічі Орбан вкотре розхвалив Трампа, заявивши, що якби той повернувся до влади, "світ став би кращим".

Водночас президент США Джо Байден розкритикував зустріч Трампа з Орбаном.

Трамп у свою чергу видав порцію компліментів Орбану, назвавши його "фантастичним лідером".