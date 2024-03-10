Орбан рассказал о "детальных планах" Трампа по завершению войны: не даст ни копейки

Премьер Венгрии Виктор Орбан, который 8 марта встречался с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, заявил, что тот якобы имеет "достаточно детальные планы" завершения войны в Украине и не собирается выделять на борьбу с российской агрессией в Украине "ни копейки".

Источник: Орбан в интервью телеканалу M1, пишет Magyar Nemzet

Детали: По словам Орбана, Трамп имеет "достаточно детальные планы" относительно того, как закончить российско-украинскую войну, и его планы совпадают с интересами Венгрии.

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Прямая речь: "Он имеет очень четкое видение, с которым трудно не согласиться. Он говорит следующее: во-первых, в украинско-российской войне он не даст ни копейки. Поэтому война закончится, потому что очевидно, что Украина не может стоять на собственных ногах. Если американцы не дадут денег и оружия вместе с европейцами, то война закончится. А если американцы не дадут денег, то европейцы сами по себе не способны финансировать эту войну. И тогда война закончится".

Больше деталей: Орбан добавил, что речь идет о том, что Америка не хочет финансировать безопасность Европы.

"Если европейцы боятся русских или вообще хотят иметь высокий уровень безопасности, они должны за это платить. Или строить собственную армию, собственное оборудование, или, если они используют для этого американцев, то платить американцам цену, цену безопасности. Так что он (Трамп - ред.) говорит прямо и четко", - сказал премьер Венгрии.

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Он также отметил, что Трамп "был первым президентом за долгое время, который не начал войну во время своего срока".

"Поэтому мы знаем о нем, мы знаем из его президентства, что он человек мира. И он не скрывает своих взглядов сейчас, он четко дал понять, что его цель - принести мир в российско-украинскую войну. Мы хотим скорейшего прекращения огня. Мы хотим скорейшего окончания этой войны, которая медленно приближается к завершению. Я не вижу никого другого, кто имел бы больше решимости и силы сделать это, чем Дональд Трамп", - заявил Орбан.

Что предшествовало: 8 марта Орбан провел встречу с Трампом в американском штате Флорида. Они обсудили "широкий круг вопросов, касающихся Венгрии и Соединенных Штатов, в частности первостепенную важность крепких и безопасных границ для защиты суверенитета каждой страны".

После встречи Орбан в очередной раз расхвалил Трампа, заявив, что если бы тот вернулся к власти, "мир стал бы лучше".

В то же время президент США Джо Байден раскритиковал встречу Орбана с Трампом.

В свою очередь, Трамп выдал порцию комплиментов Орбану, назвав его "фантастическим лидером".