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Терехов: У Харкові – "приліт" по об’єкту цивільної інфраструктури

Ольга Глущенко Понеділок, 11 березня 2024, 01:50
Терехов: У Харкові – приліт по об’єкту цивільної інфраструктури
Харків після обстрілів, ілюстративне фото: Діана Руда

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що вночі 11 березня росіяни влучили в об’єкт цивільної інфраструктури в місті.

Джерело: Терехов у Телеграм

Пряма мова: "По Харкову знову бʼють "Шахедами".

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В районі щільної житлової забудови "приліт" по об’єкту цивільної інфраструктури".

Деталі: Терехов зазначив, що цього разу обійшлося без жертв.

За його словами, об’єкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч.

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"На місці працюють усі відповідні служби", – додав Терехов.

Теми: ХарківШахед
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