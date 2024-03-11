Терехов: У Харкові – "приліт" по об’єкту цивільної інфраструктури

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що вночі 11 березня росіяни влучили в об’єкт цивільної інфраструктури в місті.

Джерело: Терехов у Телеграм

Пряма мова: "По Харкову знову бʼють "Шахедами".

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В районі щільної житлової забудови "приліт" по об’єкту цивільної інфраструктури".

Деталі: Терехов зазначив, що цього разу обійшлося без жертв.

За його словами, об’єкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч.

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"На місці працюють усі відповідні служби", – додав Терехов.