Терехов: У Харкові – "приліт" по об’єкту цивільної інфраструктури
Понеділок, 11 березня 2024, 01:50
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що вночі 11 березня росіяни влучили в об’єкт цивільної інфраструктури в місті.
Джерело: Терехов у Телеграм
Пряма мова: "По Харкову знову бʼють "Шахедами".
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В районі щільної житлової забудови "приліт" по об’єкту цивільної інфраструктури".
Деталі: Терехов зазначив, що цього разу обійшлося без жертв.
За його словами, об’єкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч.
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"На місці працюють усі відповідні служби", – додав Терехов.