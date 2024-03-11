Терехов: В Харькове – "прилет" по объекту гражданской инфраструктуры
Понедельник, 11 марта 2024, 01:50
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что ночью 11 марта россияне попали в объект гражданской инфраструктуры в городе.
Источник: Терехов в Телеграмм
Прямая речь: "По Харькову снова бьют "Шахедами".
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В районе плотной жилой застройки "прилет" по объекту гражданской инфраструктуры".
Детали: Терехов отметил, что на этот раз обошлось без жертв.
По его словам, объект частично поврежден, как и жилые дома рядом.
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"На месте работают все соответствующие службы", - добавил Терехов.