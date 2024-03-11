Терехов: В Харькове – "прилет" по объекту гражданской инфраструктуры

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что ночью 11 марта россияне попали в объект гражданской инфраструктуры в городе.

Источник: Терехов в Телеграмм

Прямая речь: "По Харькову снова бьют "Шахедами".

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В районе плотной жилой застройки "прилет" по объекту гражданской инфраструктуры".

Детали: Терехов отметил, что на этот раз обошлось без жертв.

По его словам, объект частично поврежден, как и жилые дома рядом.

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"На месте работают все соответствующие службы", - добавил Терехов.