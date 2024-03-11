Росіяни атакували Сумщину ракетами, авіабомбами, скидали ВОГ і міни
Протягом минулого дня росіяни здійснили 32 обстріли територій Сумської області, здійснювали авіа- та ракетні удари, на одну з громад скинули 24 міни.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Великописарівська громада: здійснено артилерійські обстріли (31 вибух), ракетний удар (2 вибухи), обстріли РСЗВ (23 вибухи), авіаудар КАБ (3 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи) та авіаудар FPV дроном (2 вибухи)".
Деталі: Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.
Зафіксовано 184 вибухи.
По Миропільській громаді ворог бив з мінометів, 16 вибухів та артилерії, 2 вибухи.
У Краснопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли, 3 вибухи; артилерійський обстріл, 3 вибухи.
По Хотінській громаді росіяни били з мінометів, 4 вибухи.
На територію Середино-Будської громади ворог скинув 24 міни.
По Есманьській громаді здійснено авіаудар РБК-500, 1 вибух. Також був артилерійський обстріл, 2 вибухи.
По Білопільській громаді були удар FPV дроном, 1 вибух; мінометний обстріл, 2 вибухи, обстріл з АГС, 15 вибухів та артобстріл, 6 вибухів.
По Юнаківській громаді росіяни вдарили з мінометів, 2 вибухи, також були скидання ВОГ з БПЛА, 1 вибух та авіаудар FPV-дроном, 1 вибух.
У Новослобідській громаді зафіксовано обстріл РСЗВ, 13 вибухів та артилерійський обстріл, 12 вибухів.
По Шалигинській громаді ворог бив з артилерії, 11 вибухів.