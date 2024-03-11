Росіяни атакували Сумщину ракетами, авіабомбами, скидали ВОГ і міни

Протягом минулого дня росіяни здійснили 32 обстріли територій Сумської області, здійснювали авіа- та ракетні удари, на одну з громад скинули 24 міни.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Великописарівська громада: здійснено артилерійські обстріли (31 вибух), ракетний удар (2 вибухи), обстріли РСЗВ (23 вибухи), авіаудар КАБ (3 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи) та авіаудар FPV дроном (2 вибухи)".

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Деталі: Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Зафіксовано 184 вибухи.

По Миропільській громаді ворог бив з мінометів, 16 вибухів та артилерії, 2 вибухи.

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У Краснопільській громаді зафіксовано мінометні обстріли, 3 вибухи; артилерійський обстріл, 3 вибухи.

По Хотінській громаді росіяни били з мінометів, 4 вибухи.

На територію Середино-Будської громади ворог скинув 24 міни.

По Есманьській громаді здійснено авіаудар РБК-500, 1 вибух. Також був артилерійський обстріл, 2 вибухи.

По Білопільській громаді були удар FPV дроном, 1 вибух; мінометний обстріл, 2 вибухи, обстріл з АГС, 15 вибухів та артобстріл, 6 вибухів.

По Юнаківській громаді росіяни вдарили з мінометів, 2 вибухи, також були скидання ВОГ з БПЛА, 1 вибух та авіаудар FPV-дроном, 1 вибух.

У Новослобідській громаді зафіксовано обстріл РСЗВ, 13 вибухів та артилерійський обстріл, 12 вибухів.

По Шалигинській громаді ворог бив з артилерії, 11 вибухів.