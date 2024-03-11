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Россияне атаковали Сумскую область ракетами, авиабомбами, сбрасывали ВОГ и мины

Ольга ГлущенкоПонедельник, 11 марта 2024, 03:52
Россияне атаковали Сумскую область ракетами, авиабомбами, сбрасывали ВОГ и мины
последствия обстрелов Сумщины, иллюстративное фото ОВА

В течение прошлого дня россияне совершили 32 обстрела территорий Сумской области, осуществляли авиа- и ракетные удары, на одну из громад сбросили 24 мины.

Источник: военная администрация Сумской области

Дословно: "Великописаревская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы (31 взрыв), ракетный удар (2 взрыва), обстрелы РСЗО (23 взрыва), авиаудар КАБ (3 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва) и авиаудар FPV дроном (2 взрыва)".

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Детали: Обстрелам подверглись Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Есманьская, Середино-Будская громады.

Зафиксировано 184 взрыва.

По Миропольской громаде враг бил из минометов, 16 взрывов и артиллерии, 2 взрыва.

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В Краснопольской громаде зафиксированы минометные обстрелы, 3 взрыва; артиллерийский обстрел, 3 взрыва.

По Хотинской громаде россияне били из минометов, 4 взрыва.

На территорию Середино-Будской громады враг сбросил 24 мины.

По Есманьской общине осуществлен авиаудар РБК-500, 1 взрыв. Также был артиллерийский обстрел, 2 взрыва.

По Белопольской общине были удар FPV дроном, 1 взрыв; минометный обстрел, 2 взрыва, обстрел из АГС, 15 взрывов и артобстрел, 6 взрывов.

По Юнаковской громаде россияне ударили из минометов, 2 взрыва, также были сброс ВОГ с БПЛА, 1 взрыв и авиаудар FPV-дроном, 1 взрыв.

В Новослободской громаде зафиксирован обстрел РСЗО, 13 взрывов и артиллерийский обстрел, 12 взрывов.

По Шалыгинской громаде враг бил из артиллерии, 11 взрывов.

Темы: Сумская областьвзрывобстрел
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