Окупанти в Криму агітують підлітків вступати до "Юнармії" – спротив
Понеділок, 11 березня 2024, 05:42
За даними національного спротиву, у тимчасово окупованому Криму росіяни агітують підлітків до так званої "Юнармії".
Джерело: ЦНС
Деталі: У спротиві зазначають, що росіяни агітують юнаків вступати до мілітаристичних клубів, зокрема "Юнармії".
Реклама:
Окупанти проводять агітацію в спортивних секціях та навчальних закладах.
У ЦНС додають, що ворог обіцяє учасникам таких клубів преференції у вступній кампанії.
Дослівно: "Проте лише за минулий рік близько 100 учасників "Юнармії" пішли воювати у складі ЗС РФ проти України, й не всі вони повернуться додому, частина також пішла на навчання до військових ВНЗ".
ВІДЕО ДНЯ