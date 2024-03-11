Окупанти в Криму агітують підлітків вступати до "Юнармії" – спротив

Діти з російської організації «Юнармія» в Севастополі, ілюстративне фото ТАСС

За даними національного спротиву, у тимчасово окупованому Криму росіяни агітують підлітків до так званої "Юнармії".

Джерело: ЦНС

Деталі: У спротиві зазначають, що росіяни агітують юнаків вступати до мілітаристичних клубів, зокрема "Юнармії".

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Окупанти проводять агітацію в спортивних секціях та навчальних закладах.

У ЦНС додають, що ворог обіцяє учасникам таких клубів преференції у вступній кампанії.

Дослівно: "Проте лише за минулий рік близько 100 учасників "Юнармії" пішли воювати у складі ЗС РФ проти України, й не всі вони повернуться додому, частина також пішла на навчання до військових ВНЗ".