Оккупанты в Крыму агитируют подростков вступать в "Юнармию" – сопротивление
Понедельник, 11 марта 2024, 05:42
По данным национального сопротивления, во временно оккупированном Крыму россияне агитируют подростков в так называемую "Юнармию".
Источник: ЦНС
Детали: В сопротивлении отмечают, что россияне агитируют юношей вступать в милитаристические клубы, в частности "Юнармии".
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Оккупанты проводят агитацию в спортивных секциях и учебных заведениях.
В ЦНС добавляют, что враг обещает участникам таких клубов преференции во вступительной кампании.
Дословно: "Однако только за прошлый год около 100 участников "Юнармии" пошли воевать в составе ВС РФ против Украины, и не все они вернутся домой, часть также пошла на обучение в военные вузы".
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