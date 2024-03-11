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Оккупанты в Крыму агитируют подростков вступать в "Юнармию" – сопротивление

Ольга ГлущенкоПонедельник, 11 марта 2024, 05:42
Оккупанты в Крыму агитируют подростков вступать в Юнармию – сопротивление
Дети из российской организации "Юнармия" в Севастополе, иллюстративное фото ТАСС

По данным национального сопротивления, во временно оккупированном Крыму россияне агитируют подростков в так называемую "Юнармию".

Источник: ЦНС

Детали: В сопротивлении отмечают, что россияне агитируют юношей вступать в милитаристические клубы, в частности "Юнармии".

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Оккупанты проводят агитацию в спортивных секциях и учебных заведениях.

В ЦНС добавляют, что враг обещает участникам таких клубов преференции во вступительной кампании.

Дословно: "Однако только за прошлый год около 100 участников "Юнармии" пошли воевать в составе ВС РФ против Украины, и не все они вернутся домой, часть также пошла на обучение в военные вузы".

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Темы: Крымоккупациядети
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