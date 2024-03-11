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Над Одещиною вночі захисники збили 10 "Шахедів", є влучання

Ольга Глущенко Понеділок, 11 березня 2024, 06:52
Над Одещиною вночі захисники збили 10 Шахедів, є влучання
ілюстративне фото Сил оборони Півдня

Над Одеською областю вночі 11 березня сили ППО збили 10 "Шахедів", проте є влучання, зокрема в Одеському районі уражено інфраструктурний об'єкт.

Джерело: Сили оборони Півдня

Дослівно: "Бойова робота тривала півтори години.  Підрозділи протиповітряної оборони відбивали рясні хвилі "Шахедів", що заходили з акваторії Чорного моря та складними маневрами між житлових та промислових кварталів ускладнювали роботу ППО".

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Деталі: Військові зазначили, що над Одещиною сили ППО збили 10 баражуючих безпілотних апаратів типу "Shahed-131/136.

Крім того, в повідомленні йдеться, що "не вдалось уникнути влучань".

Зокрема, в Одеському районі ворожий дрон уразив інфраструктурний об'єкт, пошкодив адміністративні будівлі. Крім того, на місці ураження виникла пожежа, яку загасили рятувальники.

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Також ударна хвиля вибила скління приватних будинків навколо об'єкта, уламки завдали руйнувань господарчим спорудам.

"За попередніми даними, люди не постраждали", – додають Сили оборони Півдня.

Теми: Одеська областьШахедвійна
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