Над Одесской областью ночью защитники сбили 10 "Шахедов", есть попадание

Над Одесской областью ночью 11 марта силы ПВО сбили 10 "Шахедов", однако есть попадания, в частности в Одесском районе поражен инфраструктурный объект.

Источник: Силы обороны Юга

Дословно: "Боевая работа продолжалась полтора часа. Подразделения противовоздушной обороны отражали обильные волны "Шахедов", которые заходили из акватории Черного моря и сложными маневрами между жилых и промышленных кварталов усложняли работу ПВО".

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Детали: Военные отметили, что над Одесской областью было сбито 10 барражирующих беспилотных аппаратов типа "Shahed-131/136.

Кроме того, в сообщении говорится, что "не удалось избежать попаданий".

В частности, в Одесском районе поражен инфраструктурный объект, повреждены административные здания, возникший пожар был ликвидирован.

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Также ударной волной было выбито остекление частных домов вокруг объекта, обломками нанесены разрушения хозяйственным постройкам.

"По предварительным данным люди не пострадали", – добавляют Силы обороны Юга.