Окупанти активно атакували на Новопавлівському та Авдіївському напрямках − Генштаб

Росіяни атакували на 6 напрямках, найактивніше на Новопавлівському, завдали 4 ракетних та 88 авіаційних ударів, 96 разів обстріляли позиції українських військ та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню; загалом за добу на фронті відбулося 64 бойових зіткнення.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 11 березня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Муравейня, Копійки, Сінне Сумської області; Великий Бурлук, Вовчанськ Харківської області; Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка, Дружба, Нью-Йорк, Очеретине, Семенівка, Олександропіль, Новомихайлівка, Вугледар, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Оріхів, Новоандріївка, П’ятихатки Запорізької області".

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Деталі: Вночі росіяни атакували Україну 25 БпЛА типу "Shahed", 15 з яких вдалося знищити силами та засобами протиповітряної оборони.

Під артилерійським вогнем окупантів були понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 8 атак росіян в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Спірне та Роздолівка Донецької області.

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На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 5 атак окупантів в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та східніше Часового Яру Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисники відбили 17 атак росіян в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного Донецької області, де росіяни, за підтримки авіації, 25 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку відбили 3 атаки росіян в районах південніше Новодарівки та північно-західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Протягом минулої доби загарбники здійснили 4 безуспішні штурмові дії.

Водночас авіація сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітному ракетному комплексу росіян.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 складу боєприпасів, 2 станціях радіоелектронної боротьби та 2 засобах протиповітряної оборони окупантів.