Оккупанты активно атаковали на Новопавловском и Авдеевском направлениях − Генштаб

Россияне атаковали на 6 направлениях, активнее всего на Новопавловском, нанесли 4 ракетных и 88 авиационных ударов, 96 раз обстреляли позиции украинских войск и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня; всего за сутки на фронте произошло 64 боевых столкновения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 11 марта в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Муравейня, Копейки, Сенное Сумской области; Великий Бурлук, Волчанск Харьковской области; Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Ямполовка, Раздоловка, Дружба, Нью-Йорк, Очеретино, Семеновка, Александрополь, Новомихайловка, Угледар, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Орехов, Новоандреевка, Пятихатки Запорожской области".

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Детали: Ночью россияне атаковали Украину 25 БПЛА типа "Shahed", 15 из которых удалось уничтожить силами и средствами противовоздушной обороны.

Под артиллерийским огнем оккупантов были более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 8 атак россиян в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполовка, Спорное и Раздоловка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 5 атак оккупантов в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и восточнее Часового Яра Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники отбили 17 атак россиян в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Урожайного Донецкой области, где россияне, при поддержке авиации, 25 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении отбили 3 атаки россиян в районах южнее Новодаровки и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций. За прошедшие сутки захватчики совершили 4 безуспешных штурмовых действия.

В то же время авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 1 зенитному ракетному комплексу россиян.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 складу боеприпасов, 2 станциям радиоэлектронной борьбы и 2 средствам противовоздушной обороны оккупантов.