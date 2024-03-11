ЗСУ за добу знешкодили 920 окупантів та 33 артсистеми росіян
Понеділок, 11 березня 2024, 07:55
Мінус 920 солдатів, 59 безпілотників, 33 артилерійські системи, 24 ББМ та 8 танків − такими є втрати РФ у війні за минулу добу.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.03.24 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу − близько 424 980 (+920) осіб,
- танків − 6 739 (+8) од,
- бойових броньованих машин − 12 874 (+24) од,
- артилерійських систем − 10 499 (+33) од,
- РСЗВ − 1 016 (+1) од,
- засобів ППО − 711 (+2) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 141 (+59) од,
- крилатих ракет − 1 919 (+0) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 13 826 (+74) од,
- спеціальної техніки − 1 686 (+14) од.
Дані уточнюються.