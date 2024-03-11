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ЗСУ за добу знешкодили 920 окупантів та 33 артсистеми росіян

Ірина БалачукПонеділок, 11 березня 2024, 07:55
ЗСУ за добу знешкодили 920 окупантів та 33 артсистеми росіян
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Мінус 920 солдатів, 59 безпілотників, 33 артилерійські системи, 24 ББМ та 8 танків − такими є втрати РФ у війні за минулу добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.03.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 424 980 (+920) осіб,
  • танків − 6 739 (+8) од,
  • бойових броньованих машин − 12 874 (+24) од,
  • артилерійських систем − 10 499 (+33) од,
  • РСЗВ − 1 016 (+1) од,
  • засобів ППО − 711 (+2) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 8 141 (+59) од,
  • крилатих ракет − 1 919 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 13 826 (+74) од,
  • спеціальної техніки − 1 686 (+14) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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