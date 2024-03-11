ВСУ за сутки обезвредили 920 оккупантов и 33 артсистемы россиян
Понедельник, 11 марта 2024, 07:55
Минус 920 солдат, 59 беспилотников, 33 артиллерийские системы, 24 ББМ и 8 танков − таковы потери РФ в войне за минувшие сутки.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.03.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 424 980 (+920) человек,
- танков − 6 739 (+8) ед,
- боевых бронированных машин − 12 874 (+24) ед,
- артиллерийских систем − 10 499 (+33) ед,
- РСЗО − 1 016 (+1) ед,
- средств ПВО − 711 (+2) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 8 141 (+59) ед,
- крылатых ракет − 1 919 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 13 826 (+74) ед,
- специальной техники − 1 686 (+14) ед.
Данные уточняются.