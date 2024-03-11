Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первая премия "УП100. Сила женщин". Успейте приобрести билеты

ВСУ за сутки обезвредили 920 оккупантов и 33 артсистемы россиян

Ирина БалачукПонедельник, 11 марта 2024, 07:55
ВСУ за сутки обезвредили 920 оккупантов и 33 артсистемы россиян
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Минус 920 солдат, 59 беспилотников, 33 артиллерийские системы, 24 ББМ и 8 танков − таковы потери РФ в войне за минувшие сутки.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 11.03.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава − около 424 980 (+920) человек,
  • танков − 6 739 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин − 12 874 (+24) ед,
  • артиллерийских систем − 10 499 (+33) ед,
  • РСЗО − 1 016 (+1) ед,
  • средств ПВО − 711 (+2) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 8 141 (+59) ед,
  • крылатых ракет − 1 919 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 13 826 (+74) ед,
  • специальной техники − 1 686 (+14) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО

ISW: Россия решила защищать Черноморский флот

CNN: Трамп на встрече с избирателями рассказал вымышленную историю и упомянул в ней Зеленского

Зеленский: Недалекобойность нашей армии – это недальновидность партнеров

обновленоПутину рисуют рекордную победу на "выборах"

видеоВо Львове представители ТЦК затолкали в бус волонтера и отправили на полигон – омбудсмен

Все новости...
Росcия
РФ запустит серийное производство новых авиабомб для ударов по Украине – ISW
РосСМИ пишут, что главнокомандующего ВМС РФ отправили в отставку
Под Петербургом масштабный пожар, закрывали аэропорт, власти заявили о беспилотнике
Последние новости
09:12
Apple готова допустить ИИ Gemini от Google на свои смартфоны – Bloomberg
08:54
ЕС предупредил Косово и Сербию, что их евроинтеграция под угрозой
08:39
фото Обломки "Шахеда" упали на многоэтажку в Кривом Роге, вспыхнул пожар − ОВА
08:14
Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО
08:05
ВСУ за сутки обезвредили 810 захватчиков и 34 артсистемы
07:51
Россия атаковала 22 "Шахедами", 17 из них уничтожили
07:42
Шольц в Израиле призвал остановить войну на длительное время
07:30
Оккупанты активизировались на Новопавловском направлении, здесь было 36 боестолкновений − Генштаб
06:38
фотоРоссияне нанесли ракетный удар по пожарной части на Харьковщине, пострадал спасатель
05:49
Нигер разорвал военное сотрудничество с США: усиливает связи с Ираном и Россией
Все новости...
Реклама: