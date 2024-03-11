Єлисейський палац: Макрон приїде в Україну у найближчі тижні

Єлисейський палац повідомив, що президент Франції Емманюель Макрон відвідає Україну найближчими тижнями.

Джерело: AFP з посиланням на заяву Єлисейського палацу, передає "Європейська правда"

Деталі: Відповідна заява була опублікована після розмови Макрона з президентом України Володимиром Зеленським.

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Згідно з повідомленням, лідери обох країн "домовилися залишатися в тісному контакті, зокрема щодо візиту президента (Французької) Республіки в Україну, який має відбутися найближчими тижнями".

Під час розмови Макрон також підтвердив "своє бажання продовжувати зусилля щодо швидкого створення коаліції далекобійної зброї, а також підтримку чеської ініціативи щодо боєприпасів", зазначив Єлисейський палац.

Президент Франції "також підтвердив необхідність продовження роботи в рамках коаліції "Артилерія для України", створеної під головуванням США і Франції".

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