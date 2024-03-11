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Єлисейський палац: Макрон приїде в Україну у найближчі тижні

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 11 березня 2024, 10:37
Єлисейський палац: Макрон приїде в Україну у найближчі тижні
Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, фото: Getty Images

Єлисейський палац повідомив, що президент Франції Емманюель Макрон відвідає Україну найближчими тижнями.

Джерело: AFP з посиланням на заяву Єлисейського палацу, передає "Європейська правда"

Деталі: Відповідна заява була опублікована після розмови Макрона з президентом України Володимиром Зеленським.

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Згідно з повідомленням, лідери обох країн "домовилися залишатися в тісному контакті, зокрема щодо візиту президента (Французької) Республіки в Україну, який має відбутися найближчими тижнями".

Під час розмови Макрон також підтвердив "своє бажання продовжувати зусилля щодо швидкого створення коаліції далекобійної зброї, а також підтримку чеської ініціативи щодо боєприпасів", зазначив Єлисейський палац.

Президент Франції "також підтвердив необхідність продовження роботи в рамках коаліції "Артилерія для України", створеної під головуванням США і Франції".

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Передісторія:

  • Французький президент оголосив про наміри відвідати Україну в лютому для завершення угоди про "гарантії безпеки". Конкретна дата візиту тоді не називалась.
  • Але потім візит був відкладений із "міркувань безпеки".
  • 16 лютого Макрон під час візиту президента України Володимира Зеленського до Парижа заявив, що не відмовився від намірів приїхати в Україну й зробить це найближчим часом.

Теми: МакронУкраїна
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