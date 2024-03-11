Елисейский дворец: Макрон приедет в Украину в ближайшие недели

Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Украину в ближайшие недели.

Источник: AFP со ссылкой на заявление Елисейского дворца, передает "Европейская правда"

Детали: Соответствующее заявление было опубликовано после разговора Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Согласно сообщению, лидеры обеих стран "договорились оставаться в тесном контакте, в частности относительно визита президента (Французской) Республики в Украину, который должен состояться в ближайшие недели".

Во время разговора Макрон также подтвердил "свое желание продолжать усилия по быстрому созданию коалиции дальнобойного оружия, а также поддержку чешской инициативы по боеприпасам", отметил Елисейский дворец.

Президент Франции "также подтвердил необходимость продолжения работы в рамках коалиции "Артиллерия для Украины", созданной под председательством США и Франции".

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