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Елисейский дворец: Макрон приедет в Украину в ближайшие недели

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 11 марта 2024, 10:37
Елисейский дворец: Макрон приедет в Украину в ближайшие недели
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, фото: Getty Images

Елисейский дворец сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Украину в ближайшие недели.

Источник: AFP со ссылкой на заявление Елисейского дворца, передает "Европейская правда"

Детали: Соответствующее заявление было опубликовано после разговора Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Согласно сообщению, лидеры обеих стран "договорились оставаться в тесном контакте, в частности относительно визита президента (Французской) Республики в Украину, который должен состояться в ближайшие недели".

Во время разговора Макрон также подтвердил "свое желание продолжать усилия по быстрому созданию коалиции дальнобойного оружия, а также поддержку чешской инициативы по боеприпасам", отметил Елисейский дворец.

Президент Франции "также подтвердил необходимость продолжения работы в рамках коалиции "Артиллерия для Украины", созданной под председательством США и Франции".

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Предистория:

  • Французский президент объявил о намерениях посетить Украину в феврале для завершения соглашения о "гарантиях безопасности". Конкретная дата визита тогда не называлась.
  • Но потом визит был отложен по "соображениям безопасности".
  • 16 февраля Макрон во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Париж заявил, что не отказался от намерений приехать в Украину и сделает это в ближайшее время.

Темы: МакронУкраина
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