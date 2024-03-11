Глава МЗС Німеччини відреагувала на заяву Папи: Мені цікаво, про що він думав

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, коментуючи заяву Папи Римського Франциска, який сказав, що Україні слід мати "відвагу білого прапора" і вести переговори, зазначила, що "не розуміє" слова Понтифіка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Пряма мова Бербок: "Мені справді цікаво, про що він думав. Я не розумію".

Реклама:

Деталі: Говорячи про агресивну війну РФ проти України, Бербок зазначила, що деякі речі можна зрозуміти, тільки побачивши їх на власні очі.

"Я запитую себе: де Папа? Папа має знати про це", – додала вона.

Міністерка підкреслила, що весь світ має набратися сміливості стати на бік народу України і зробити все можливе, щоб Україна змогла захистити себе.

ВІДЕО ДНЯ

Якби існував хоч мінімальний шанс, що російський режим виявить готовність до переговорів, "тоді весь світ був би готовий до них", зазначила Бербок.

"На жаль, ми щодня бачимо зворотне", – додала глава МЗС Німеччини.

Передісторія: