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Глава МЗС Німеччини відреагувала на заяву Папи: Мені цікаво, про що він думав

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 11 березня 2024, 11:48
Глава МЗС Німеччини відреагувала на заяву Папи: Мені цікаво, про що він думав
Анналена Бербок, фото: Getty Images

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, коментуючи заяву Папи Римського Франциска, який сказав, що Україні слід мати "відвагу білого прапора" і вести переговори, зазначила, що "не розуміє" слова Понтифіка.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Пряма мова Бербок: "Мені справді цікаво, про що він думав. Я не розумію".

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Деталі: Говорячи про агресивну війну РФ проти України, Бербок зазначила, що деякі речі можна зрозуміти, тільки побачивши їх на власні очі.

"Я запитую себе: де Папа? Папа має знати про це", – додала вона.

Міністерка підкреслила, що весь світ має набратися сміливості стати на бік народу України і зробити все можливе, щоб Україна змогла захистити себе.

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Якби існував хоч мінімальний шанс, що російський режим виявить готовність до переговорів, "тоді весь світ був би готовий до них", зазначила Бербок.

"На жаль, ми щодня бачимо зворотне", – додала глава МЗС Німеччини.

Передісторія:

  • Папа Римський Франциск, говорячи про розв’язану РФ війну, заявив, що Україна повинна мати те, що він назвав відвагою "білого прапора", і вести переговори.
  • Після того як слова Франциска викликали широкий резонанс, представник Ватикану виступив із заявою, в якій пояснив його слова, зокрема, зазначивши, що "переговори ніколи не є капітуляцією".
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Папі слід було б звернутися із закликом до президента РФ Владіміра Путіна щодо виведення окупаційних військ з України.
  • А глава МЗС Дмитро Кулеба відповів Папі Римському, що прапор України – не білий, а синьо-жовтий.

Теми: Папа РимськийУкраїнаНімеччинапереговори
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