Глава МИД Германии отреагировала на заявление Папы: Мне интересно, о чем он думал
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя заявление Папы Римского Франциска, который сказал, что Украине следует иметь "отвагу белого флага" и вести переговоры, отметила, что "не понимает" слова Понтифика.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau
Прямая речь Бербок: "Мне действительно интересно, о чем он думал. Я не понимаю".
Детали: Говоря об агрессивной войне РФ против Украины, Бербок отметила, что некоторые вещи можно понять, только увидев их собственными глазами.
"Я спрашиваю себя: где Папа? Папа должен знать об этом", - добавила она.
Министр подчеркнула, что весь мир должен набраться смелости встать на сторону народа Украины и сделать все возможное, чтобы Украина смогла защитить себя.
Если бы существовал хоть минимальный шанс, что российский режим проявит готовность к переговорам, "тогда весь мир был бы готов к ним", отметила Бербок.
"К сожалению, мы ежедневно видим обратное", – добавила глава МИД Германии.
Предистория:
- Папа Римский Франциск, говоря о развязанной РФ войне, заявил, что Украина должна иметь то, что он назвал отвагой "белого флага", и вести переговоры. и вести переговоры.
- После того как слова Франциска вызвали широкий резонанс, представитель Ватикана выступил с заявлением, в котором объяснил его слова, в частности, отметив, что "переговоры никогда не являются капитуляцией".
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Папе следовало бы обратиться с призывом к президенту РФ Владимиру Путину о выводе оккупационных войск из Украины.
- А глава МИД Дмитрий Кулеба ответил Папе Римскому, что флаг Украины – не белый, а сине-желтый.