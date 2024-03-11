Глава МИД Германии отреагировала на заявление Папы: Мне интересно, о чем он думал

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, комментируя заявление Папы Римского Франциска, который сказал, что Украине следует иметь "отвагу белого флага" и вести переговоры, отметила, что "не понимает" слова Понтифика.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Прямая речь Бербок: "Мне действительно интересно, о чем он думал. Я не понимаю".

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Детали: Говоря об агрессивной войне РФ против Украины, Бербок отметила, что некоторые вещи можно понять, только увидев их собственными глазами.

"Я спрашиваю себя: где Папа? Папа должен знать об этом", - добавила она.

Министр подчеркнула, что весь мир должен набраться смелости встать на сторону народа Украины и сделать все возможное, чтобы Украина смогла защитить себя.

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Если бы существовал хоть минимальный шанс, что российский режим проявит готовность к переговорам, "тогда весь мир был бы готов к ним", отметила Бербок.

"К сожалению, мы ежедневно видим обратное", – добавила глава МИД Германии.

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