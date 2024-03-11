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В Україні перехопили листа голови Держдуми до Путіна: радить, що робити після виборів — Спротив

"Українська правда"Понеділок, 11 березня 2024, 13:25
В Україні перехопили листа голови Держдуми до Путіна: радить, що робити після виборів — Спротив
Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін, фото: Getty Images

Активісти "Кібер Спротиву" перехопили лист голови Держдуми В’ячеслава Володіна російському диктатору Путіну, в якому він пропонує після президентських виборів у РФ посилити контроль держави та конфронтацію з країнами Заходу. 

Джерело: Центр національного спротиву

 
ЦНС

Деталі: За даними ЦНС, в листі Володін пише, що Росія потребує трансформації й заходів, які зміцнять її перед майбутніми викликами. Зокрема, він пропонує концепцію "дезахіднізаціЇ", яка передбачає:

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  • посилення одержавлення економіки, коли всі сировинні галузі переходять у власність держави;
  • суверенізація науки, культури і мистецтва, підвищення в їхньому розвитку ролі держави;
  • посилення цензури, зокрема на ТБ і в Інтернеті;
  • вирішення питання опозиційних рухів.

     
    ЦНС

За словами Володіна, комітети Держдуми готові підтримати ініціативу і розпочати напрацювання законопроєктів.



Теми: РосіяПутін
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