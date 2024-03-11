В Україні перехопили листа голови Держдуми до Путіна: радить, що робити після виборів — Спротив

Активісти "Кібер Спротиву" перехопили лист голови Держдуми В’ячеслава Володіна російському диктатору Путіну, в якому він пропонує після президентських виборів у РФ посилити контроль держави та конфронтацію з країнами Заходу.

Джерело: Центр національного спротиву

ЦНС

Деталі: За даними ЦНС, в листі Володін пише, що Росія потребує трансформації й заходів, які зміцнять її перед майбутніми викликами. Зокрема, він пропонує концепцію "дезахіднізаціЇ", яка передбачає:

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посилення одержавлення економіки, коли всі сировинні галузі переходять у власність держави;

суверенізація науки, культури і мистецтва, підвищення в їхньому розвитку ролі держави;

посилення цензури, зокрема на ТБ і в Інтернеті;

вирішення питання опозиційних рухів.



ЦНС

За словами Володіна, комітети Держдуми готові підтримати ініціативу і розпочати напрацювання законопроєктів.





