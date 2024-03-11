В Украине перехватили письмо главы Госдумы к Путину: советует, что делать после выборов — Сопротивление

Активисты "Кибер Сопротивления" перехватили письмо председателя Госдумы Вячеслава Володина российскому диктатору Путину, в котором он предлагает после президентских выборов в РФ усилить контроль государства и конфронтацию со странами Запада.

Источник: Центр национального сопротивления

ЦНС

Детали: По данным ЦНС, в письме Володин пишет, что Россия нуждается в трансформации и мерах, которые укрепят ее перед будущими вызовами. В частности, он предлагает концепцию "дезападнизации", которая предусматривает:

Реклама:

усиление огосударствления экономики, когда все сырьевые отрасли переходят в собственность государства;

суверенизация науки, культуры и искусства, повышение в их развитии роли государства;

усиление цензуры, в частности на ТВ и в Интернете;

решение вопроса оппозиционных движений.



ЦНС

По словам Володина, комитеты Госдумы готовы поддержать инициативу и приступить к наработке законопроектов.





