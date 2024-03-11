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В Украине перехватили письмо главы Госдумы к Путину: советует, что делать после выборов — Сопротивление

"Украинская правда"Понедельник, 11 марта 2024, 13:25
В Украине перехватили письмо главы Госдумы к Путину: советует, что делать после выборов — Сопротивление
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, фото: Getty Images

Активисты "Кибер Сопротивления" перехватили письмо председателя Госдумы Вячеслава Володина российскому диктатору Путину, в котором он предлагает после президентских выборов в РФ усилить контроль государства и конфронтацию со странами Запада.

Источник: Центр национального сопротивления 

 
ЦНС

Детали: По данным ЦНС, в письме Володин пишет, что Россия нуждается в трансформации и мерах, которые укрепят ее перед будущими вызовами. В частности, он предлагает концепцию "дезападнизации", которая предусматривает:

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  • усиление огосударствления экономики, когда все сырьевые отрасли переходят в собственность государства;
  • суверенизация науки, культуры и искусства, повышение в их развитии роли государства;
  • усиление цензуры, в частности на ТВ и в Интернете;
  • решение вопроса оппозиционных движений.

     
    ЦНС

По словам Володина, комитеты Госдумы готовы поддержать инициативу и приступить к наработке законопроектов.



Темы: РосcияПутин
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