Росіяни активізувались біля Новомихайлівки – Лиховій

У понеділок 11 березня окупанти почали активніше діяти в напрямку н.п. Новомихайлівка та на Времівському виступі, там фіксується підтягування резервів росіян.

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону

Пряма мова: "З початку сьогоднішньої доби понеділка (11 березня - ред.) ворог почав проводити дещо активніші, ніж зазвичай, дії саме на напрямку н.п. Новомихайлівка (Новопавлівський напрямок), а також на так званому Времівському виступі (це села Урожайне та Старомайорське).

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Це ще один виступ, на якому території були деокуповані під час української наступальної операції влітку минулого року...

Противник хоче наступати й посилювати тиск на села Новомихайлівка, Георгіївка, в районі міста Красногорівка. Але що стосується сьогоднішньої доби, то втрат позицій не допущено, успіху противник не мав".

Деталі: За словами Лиховія, ворог підтягнув деякі резерви на Новопавлівський напрямок, куди з іншого напрямку прибув танковий полк.

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Як і раніше, Новопавлівський та Авдіївський напрямки залишаються найгарячішими, а лінія бойового зіткнення є дуже динамічною: "За вчора одну позицію було втрачено, але дві позиції - відновлено".

Лиховій додав, що в зоні відповідальності ОСУ "Таврія" відбувається більше 60% бойових зіткнень серед усіх боїв по всій лінії фронту.

Так, 10 березня в зоні відповідальності "Таврії" відбулось 45 бойових зіткнень з ворогом, окупанти завдали 25 авіаудари, 3 ракетні удари, вчинив 1053 обстріли і 90 ударів дронами-камікадзе.

Крім того, на Новопавлівському напрямку зафіксовано 25 спроб штурмових дій, на Авдіївському - 17, на Оріхівському - 3.

Загалом за добу ворог втратив у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" 392 особи живої сили та 47 одиниць військової техніки й озброєння.