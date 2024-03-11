Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

Росіяни активізувались біля Новомихайлівки – Лиховій

Альона Мазуренко Понеділок, 11 березня 2024, 13:43
Росіяни активізувались біля Новомихайлівки – Лиховій
deepstatemap

У понеділок 11 березня окупанти почали активніше діяти в напрямку н.п. Новомихайлівка та на Времівському виступі, там фіксується підтягування резервів росіян. 

Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону 

Пряма мова: "З початку сьогоднішньої доби понеділка (11 березня - ред.) ворог почав проводити дещо активніші, ніж зазвичай, дії саме на напрямку н.п. Новомихайлівка (Новопавлівський напрямок), а також на так званому Времівському виступі (це села Урожайне та Старомайорське).

Реклама:

Це ще один виступ, на якому території були деокуповані під час української наступальної операції влітку минулого року...

Противник хоче наступати й посилювати тиск на села Новомихайлівка, Георгіївка, в районі міста Красногорівка. Але що стосується сьогоднішньої доби, то втрат позицій не допущено, успіху противник не мав".

Деталі: За словами Лиховія, ворог підтягнув деякі резерви на Новопавлівський напрямок, куди з іншого напрямку прибув танковий полк.

ВІДЕО ДНЯ

Як і раніше, Новопавлівський та Авдіївський напрямки залишаються найгарячішими, а лінія бойового зіткнення є дуже динамічною: "За вчора одну позицію було втрачено, але дві позиції - відновлено".

Лиховій додав, що в зоні відповідальності ОСУ "Таврія" відбувається більше 60% бойових зіткнень серед усіх боїв по всій лінії фронту.

Так, 10 березня в зоні відповідальності "Таврії" відбулось 45 бойових зіткнень з ворогом, окупанти завдали 25 авіаудари, 3 ракетні удари, вчинив 1053 обстріли і 90 ударів дронами-камікадзе. 

Крім того, на Новопавлівському напрямку зафіксовано 25 спроб штурмових дій, на Авдіївському - 17, на Оріхівському - 3.

Загалом за добу ворог втратив у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" 392 особи живої сили та 47 одиниць військової техніки й озброєння.

Теми: війнаДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО

ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот

CNN: Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію і згадав у ній Зеленського

Зеленський: Недалекобійність нашої армії – це недалекоглядність партнерів

оновленоПутіну малюють рекордну перемогу на "виборах"

відеоУ Львові представники ТЦК заштовхали в бус волонтера й відправили на полігон – омбудсмен

Усі новини...
війна
У Кремлі відреагували на заяву Папи: кажуть, Київ не хоче вирішувати російські проблеми
СБУ: Затримали дружину "ексрегіонала", яка шпигувала для ФСБ на Вінниччині
ЗМІ дізналися, як Кремль намагається зробити з викрадених українських дітей росіян
Останні новини
08:54
ЄС попередив Косово та Сербію, що їхня євроінтеграція під загрозою
08:39
фотоУламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку у Кривому Розі, спалахнула пожежа − ОВА
08:14
Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
08:05
ЗСУ за добу знешкодили 810 загарбників і 34 артсистеми
07:51
Росія атакувала 22 "Шахедами", 17 з них знищили
07:42
Шольц в Ізраїлі закликав зупинити війну на тривалий час
07:30
Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку, тут було 36 боєзіткнень − Генштаб
06:38
фотоРосіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
05:49
Нігер розірвав військову співпрацю з США: посилює зв'язки з Іраном та Росією 
04:54
ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот
Усі новини...
Реклама: