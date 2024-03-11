Росіяни активізувались біля Новомихайлівки – Лиховій
У понеділок 11 березня окупанти почали активніше діяти в напрямку н.п. Новомихайлівка та на Времівському виступі, там фіксується підтягування резервів росіян.
Джерело: речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону
Пряма мова: "З початку сьогоднішньої доби понеділка (11 березня - ред.) ворог почав проводити дещо активніші, ніж зазвичай, дії саме на напрямку н.п. Новомихайлівка (Новопавлівський напрямок), а також на так званому Времівському виступі (це села Урожайне та Старомайорське).
Це ще один виступ, на якому території були деокуповані під час української наступальної операції влітку минулого року...
Противник хоче наступати й посилювати тиск на села Новомихайлівка, Георгіївка, в районі міста Красногорівка. Але що стосується сьогоднішньої доби, то втрат позицій не допущено, успіху противник не мав".
Деталі: За словами Лиховія, ворог підтягнув деякі резерви на Новопавлівський напрямок, куди з іншого напрямку прибув танковий полк.
Як і раніше, Новопавлівський та Авдіївський напрямки залишаються найгарячішими, а лінія бойового зіткнення є дуже динамічною: "За вчора одну позицію було втрачено, але дві позиції - відновлено".
Лиховій додав, що в зоні відповідальності ОСУ "Таврія" відбувається більше 60% бойових зіткнень серед усіх боїв по всій лінії фронту.
Так, 10 березня в зоні відповідальності "Таврії" відбулось 45 бойових зіткнень з ворогом, окупанти завдали 25 авіаудари, 3 ракетні удари, вчинив 1053 обстріли і 90 ударів дронами-камікадзе.
Крім того, на Новопавлівському напрямку зафіксовано 25 спроб штурмових дій, на Авдіївському - 17, на Оріхівському - 3.
Загалом за добу ворог втратив у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" 392 особи живої сили та 47 одиниць військової техніки й озброєння.