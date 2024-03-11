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Россияне активизировались возле Новомихайловки – Лиховий

Алена МазуренкоПонедельник, 11 марта 2024, 13:43
Россияне активизировались возле Новомихайловки – Лиховий
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В понедельник 11 марта оккупанты начали активнее действовать в направлении н.п. Новомихайловка и на Времовском выступе, там фиксируется подтягивание резервов россиян.

Источник: представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона

Прямая речь: "С начала сегодняшних суток понедельника (11 марта - ред.) враг начал проводить несколько более активные, чем обычно, действия именно на направлении н.п. Новомихайловка (новопавловское направление), а также на так называемом Времовском выступлении (это села Урожайное и Старомайорское).

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Это еще один выступ, на котором территории были деоккупированы во время украинской наступательной операции летом прошлого года...

Противник хочет наступать и усиливать давление на села Новомихайловка, Георгиевка, в районе города Красногоровка. Но что касается сегодняшних суток, то потерь позиций не допущено, успеха противник не имел".

Детали: По словам Лиховия, враг подтянул некоторые резервы на Новопавловское направление, куда с другого направления прибыл танковый полк.

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Как и раньше, Новопавловское и Авдеевское направления остаются самыми горячими, а линия боевого столкновения является очень динамичной: "За вчера одну позицию было потеряно, но две позиции - восстановлено".

Лиховий добавил, что в зоне ответственности ВСУ "Таврия" происходит более 60% боевых столкновений среди всех боев по всей линии фронта.

Так, 10 марта в зоне ответственности "Таврии" состоялось 45 боевых столкновений с врагом, оккупанты нанесли 25 авиаударов, 3 ракетных удара, совершили 1053 обстрела и 90 ударов дронами-камикадзе.

Кроме того, на Новопавловском направлении зафиксировано 25 попыток штурмовых действий, на Авдеевском - 17, на Ореховском - 3.

Всего за сутки враг потерял в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" 392 человека живой силы и 47 единиц военной техники и вооружения.

Темы: войнаДонецкая область
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