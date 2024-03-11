Грузія вимагає від Києва видати соратників Саакашвілі для "нормалізації відносин"
Грузія вимагає від української влади для "нормалізації відносин" видати урядовців часів ув’язненого Міхеїла Саакашвілі, зокрема Зураба Адеїшвілі, якого офіційний Тбілісі намагався оголосити у міжнародний розшук.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву грузинського уряду
Дослівно: "Перш за все, для нормалізації відносин вкрай важливо та необхідно, щоб українська влада видала Грузії злочинців, які зараз займають високі посади в її адміністрації".
Деталі: У заяві говориться, що грузинська сторона вважає за необхідне висловити свою позицію після включення Зураба Адеїшвілі до складу офіційної делегації України в ЄС та Німеччині.
У заяві вказано, що в українській владі високі посади обіймають особи, які перебувають начебто у розшуку або засуджені за різними звинуваченнями в Грузії.
"У зв'язку з цим, особливе занепокоєння викликає той факт, що Зураб Адеїшвілі обіймає посаду радника генерального прокурора України", – йдеться у повідомленні. У заяві також згаданий Георгій Лорткіпанідзе, якого називають "заступником голови Служби контррозвідки України" – при цьому наводиться некоректна назва органу, оскільки такої служби в Україні не існує.
Грузинський уряд висловив сподівання, що українська влада перегляне рішення, які "грубо суперечать духу дружби між Грузією та Україною, а також між грузинським та українським народами".
"Уряд Грузії здивований рішеннями, прийнятими українською владою, які, як видається, штучно вбивають клин між двома історично дружніми країнами і народами", – відзначається в заяві.
Раніше посольство Німеччини у Грузії заявило, що для недопуску у німецький Бундестаг колишнього міністра юстиції Грузії Зураба Адеїшвілі не було ніяких законних підстав.
Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі назвав це "розчаруванням" і "несерйозним ставленням до грузинського народу і його проблем", та сказав, що хоче пояснень з цього приводу від німецьких депутатів.
Адеїшвілі оголосили низку звинувачень після зміни влади у Грузії в 2012 році, які він називає політично вмотивованими; у трьох справах йому присудили від 2 до понад 5 років ув’язнення. У 2015 році Адеїшвілі отримав політичний притулок у Румунії, а в 2021 році відмовився від громадянства Грузії. Останніми роками він працює в Україні.
Грузинська влада неодноразово намагалася оголосити Адеїшвілі у міжнародний розшук.
Лорткіпанідзе звинувачують у причетності до незаконного перетину Міхеїлом Саакашвілі державного кордону. У грузинській прокуратурі стверджують, що саме Лорткіпанідзе розробив план і маршрут незаконного повернення експрезидента на батьківщину.
Нагадаємо: Раніше спікер парламенту Грузії хотів вибачень від Зеленського та Санду через "брехню" про Саакашвілі.