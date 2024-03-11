Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

Грузія вимагає від Києва видати соратників Саакашвілі для "нормалізації відносин"

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 11 березня 2024, 13:47
Грузія вимагає від Києва видати соратників Саакашвілі для нормалізації відносин
Фото: Getty Images

Грузія вимагає від української влади для "нормалізації відносин" видати урядовців часів ув’язненого Міхеїла Саакашвілі, зокрема Зураба Адеїшвілі, якого офіційний Тбілісі намагався оголосити у міжнародний розшук.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву грузинського уряду

Дослівно: "Перш за все, для нормалізації відносин вкрай важливо та необхідно, щоб українська влада видала Грузії злочинців, які зараз займають високі посади в її адміністрації".

Реклама:

Деталі: У заяві говориться, що грузинська сторона вважає за необхідне висловити свою позицію після включення Зураба Адеїшвілі до складу офіційної делегації України в ЄС та Німеччині.

У заяві вказано, що в українській владі високі посади обіймають особи, які перебувають начебто у розшуку або засуджені за різними звинуваченнями в Грузії.

"У зв'язку з цим, особливе занепокоєння викликає той факт, що Зураб Адеїшвілі обіймає посаду радника генерального прокурора України", – йдеться у повідомленні. У заяві також згаданий Георгій Лорткіпанідзе, якого називають "заступником голови Служби контррозвідки України" – при цьому наводиться некоректна назва органу, оскільки такої служби в Україні не існує.

ВІДЕО ДНЯ

Грузинський уряд висловив сподівання, що українська влада перегляне рішення, які "грубо суперечать духу дружби між Грузією та Україною, а також між грузинським та українським народами".

"Уряд Грузії здивований рішеннями, прийнятими українською владою, які, як видається, штучно вбивають клин між двома історично дружніми країнами і народами", – відзначається в заяві.

Раніше посольство Німеччини у Грузії заявило, що для недопуску у німецький Бундестаг колишнього міністра юстиції Грузії Зураба Адеїшвілі не було ніяких законних підстав.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі назвав це "розчаруванням" і "несерйозним ставленням до грузинського народу і його проблем", та сказав, що хоче пояснень з цього приводу від німецьких депутатів.

Адеїшвілі оголосили низку звинувачень після зміни влади у Грузії в 2012 році, які він називає політично вмотивованими; у трьох справах йому присудили від 2 до понад 5 років ув’язнення. У 2015 році Адеїшвілі отримав політичний притулок у Румунії, а в 2021 році відмовився від громадянства Грузії. Останніми роками він працює в Україні.

Грузинська влада неодноразово намагалася оголосити Адеїшвілі у міжнародний розшук. 

Лорткіпанідзе звинувачують у причетності до незаконного перетину Міхеїлом Саакашвілі державного кордону. У грузинській прокуратурі стверджують, що саме Лорткіпанідзе розробив план і маршрут незаконного повернення експрезидента на батьківщину.

Нагадаємо: Раніше спікер парламенту Грузії хотів вибачень від Зеленського та Санду через "брехню" про Саакашвілі.

Теми: ГрузіяУкраїнаСаакашвілі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО

ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот

CNN: Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію і згадав у ній Зеленського

Зеленський: Недалекобійність нашої армії – це недалекоглядність партнерів

оновленоПутіну малюють рекордну перемогу на "виборах"

відеоУ Львові представники ТЦК заштовхали в бус волонтера й відправили на полігон – омбудсмен

Усі новини...
Грузія
Парламент Грузії схвалив нового прем’єра, в уряді змінили голову Міноборони
Кобахідзе звинуватив Україну у бажанні відкрити "другий фронт" у Грузії
У Грузії заявили про виявлення вибухівки, яку нібито везли з України до Воронежа
Останні новини
08:54
ЄС попередив Косово та Сербію, що їхня євроінтеграція під загрозою
08:39
фотоУламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку у Кривому Розі, спалахнула пожежа − ОВА
08:14
Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
08:05
ЗСУ за добу знешкодили 810 загарбників і 34 артсистеми
07:51
Росія атакувала 22 "Шахедами", 17 з них знищили
07:42
Шольц в Ізраїлі закликав зупинити війну на тривалий час
07:30
Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку, тут було 36 боєзіткнень − Генштаб
06:38
фотоРосіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
05:49
Нігер розірвав військову співпрацю з США: посилює зв'язки з Іраном та Росією 
04:54
ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот
Усі новини...
Реклама: