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Грузия требует от Киева выдать соратников Саакашвили для "нормализации отношений"

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 11 марта 2024, 13:47
Грузия требует от Киева выдать соратников Саакашвили для нормализации отношений
Фото: Getty Images

Грузия требует от украинских властей для "нормализации отношений" выдать чиновников времен заключенного Михеила Саакашвили, в частности Зураба Адеишвили, которого официальный Тбилиси пытался объявить в международный розыск.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление грузинского правительства

Дословно: "Прежде всего, для нормализации отношений крайне важно и необходимо, чтобы украинская власть выдала Грузии преступников, которые сейчас занимают высокие должности в ее администрации".

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Детали: В заявлении говорится, что грузинская сторона считает необходимым выразить свою позицию после включения Зураба Адеишвили в состав официальной делегации Украины в ЕС и Германии.

В заявлении указано, что в украинской власти высокие должности занимают лица, которые находятся якобы в розыске или осуждены по различным обвинениям в Грузии.

"В связи с этим, особое беспокойство вызывает тот факт, что Зураб Адеишвили занимает должность советника генерального прокурора Украины", - говорится в сообщении. В заявлении также упомянут Георгий Лорткипанидзе, которого называют "заместителем председателя Службы контрразведки Украины" - при этом приводится некорректное название органа, поскольку такой службы в Украине не существует.

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Грузинское правительство выразило надежду, что украинские власти пересмотрят решения, которые "грубо противоречат духу дружбы между Грузией и Украиной, а также между грузинским и украинским народами".

"Правительство Грузии удивлено решениями, принятыми украинскими властями, которые, как представляется, искусственно вбивают клин между двумя исторически дружественными странами и народами", – отмечается в заявлении.

Ранее посольство Германии в Грузии заявило, что для недопуска в немецкий Бундестаг бывшего министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили не было никаких законных оснований.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал это "разочарованием" и "несерьезным отношением к грузинскому народу и его проблемам", и сказал, что хочет объяснений по этому поводу от немецких депутатов.

Адеишвили объявили ряд обвинений после смены власти в Грузии в 2012 году, которые он называет политически мотивированными; по трем делам ему присудили от двух до более пяти лет заключения. В 2015 году Адеишвили получил политическое убежище в Румынии, а в 2021 году отказался от гражданства Грузии. В последние годы он работает в Украине.

Грузинские власти неоднократно пытались объявить Адеишвили в международный розыск.

Лорткипанидзе обвиняют в причастности к незаконному пересечению Михеилом Саакашвили государственной границы. В грузинской прокуратуре утверждают, что именно Лорткипанидзе разработал план и маршрут незаконного возвращения экс-президента на родину.

Напомним: Ранее спикер парламента Грузии хотел извинений от Зеленского и Санду из-за "лжи" о Саакашвили.

Темы: ГрузияУкраинаСаакашвили
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