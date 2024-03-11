Білорусь оголосила про перевірку боєготовності армії

11 березня міністерство оборони Білорусі оголосило про перевірку бойової готовності з'єднань та військових частин.

Джерело: Міноборони Білорусі в Telegram

Дослівно: "У Збройних силах розпочато перевірку бойової готовності з'єднань та військових частин".

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Деталі: Повідомляється, що перевірка має комплексний характер. Особовий склад має провести низку навчань та тренувань, зокрема, зі бойової стрільби.

Крім того, під час перевірки заплановано пересування військової техніки, тож місцева влада може тимчасово обмежити рух цивільного транспорту.