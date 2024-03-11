Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первая премия "УП100. Сила женщин". Успейте приобрести билеты

Беларусь объявила о проверке боеготовности армии

"Украинская правда"Понедельник, 11 марта 2024, 14:05
Беларусь объявила о проверке боеготовности армии
иллюстративное фото: Getty Images

11 марта министерство обороны Беларуси объявило о проверке боевой готовности соединений и воинских частей.

Источник: Минобороны Беларуси в Telegram

Дословно: "В Вооруженных силах начата проверка боевой готовности соединений и воинских частей".

Реклама:

Детали: Сообщается, что проверка имеет комплексный характер. Личный состав должен провести ряд учений и тренировок, в частности, по боевой стрельбе.

Кроме того, во время проверки запланировано передвижение военной техники, поэтому местные власти могут временно ограничить движение гражданского транспорта.



ВИДЕО ДНЯ
Темы: БеларусьармияВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО

ISW: Россия решила защищать Черноморский флот

CNN: Трамп на встрече с избирателями рассказал вымышленную историю и упомянул в ней Зеленского

Зеленский: Недалекобойность нашей армии – это недальновидность партнеров

обновленоПутину рисуют рекордную победу на "выборах"

видеоВо Львове представители ТЦК затолкали в бус волонтера и отправили на полигон – омбудсмен

Все новости...
Беларусь
Сейм Польши принял резолюцию о введении санкций на агропродукцию из РФ и Беларуси
В Польше - рекордный экспорт в Беларусь: часть из него идет в Россию - Weekly Chart
В России ФСБ убила белорусского активиста, которого обвинили в подготовке теракта – СМИ
Последние новости
09:12
Apple готова допустить ИИ Gemini от Google на свои смартфоны – Bloomberg
08:54
ЕС предупредил Косово и Сербию, что их евроинтеграция под угрозой
08:39
фото Обломки "Шахеда" упали на многоэтажку в Кривом Роге, вспыхнул пожар − ОВА
08:14
Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО
08:05
ВСУ за сутки обезвредили 810 захватчиков и 34 артсистемы
07:51
Россия атаковала 22 "Шахедами", 17 из них уничтожили
07:42
Шольц в Израиле призвал остановить войну на длительное время
07:30
Оккупанты активизировались на Новопавловском направлении, здесь было 36 боестолкновений − Генштаб
06:38
фотоРоссияне нанесли ракетный удар по пожарной части на Харьковщине, пострадал спасатель
05:49
Нигер разорвал военное сотрудничество с США: усиливает связи с Ираном и Россией
Все новости...
Реклама: