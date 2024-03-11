Беларусь объявила о проверке боеготовности армии
Понедельник, 11 марта 2024, 14:05
11 марта министерство обороны Беларуси объявило о проверке боевой готовности соединений и воинских частей.
Источник: Минобороны Беларуси в Telegram
Дословно: "В Вооруженных силах начата проверка боевой готовности соединений и воинских частей".
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Детали: Сообщается, что проверка имеет комплексный характер. Личный состав должен провести ряд учений и тренировок, в частности, по боевой стрельбе.
Кроме того, во время проверки запланировано передвижение военной техники, поэтому местные власти могут временно ограничить движение гражданского транспорта.
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