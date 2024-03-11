Удар авіабомбою по багатоквартирному будинку в Херсоні: влада показала наслідки
Російські війська 8 березня скинули авіабомбу на Херсон, внаслідок чого зазнала суттєвих руйнувань багатоповерхівка і постраждав 7-річний хлопчик. Херсонська ОВА показала наслідки удару.
Джерело: Херсонська ОВА
У ХОВА показали наслідки удару 8 березня авіабомбою по багатоквартирному будинку в Херсоні, у результаті якого постраждав 7-річний хлопчик pic.twitter.com/pwk9SrWxv9Реклама:— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 11, 2024
Деталі: Снаряд влучив поруч з житловим будинком, внаслідок чого у дворі утворилась величезна вирва, а багатоповерхівка зазнала суттєвих руйнувань.
Серед постраждалих - 7-річний хлопчик. Його шпиталізували до лікарні із вибуховою травмою та контузією. Медики надали дитині необхідну допомогу.
Також на місці вибуху лікарі надали допомогу 64-річні жінці, у якої була гостра реакція на стрес.
Ще двох літніх людей рятувальники деблокували з квартири на третьому поверсі та евакуювали в безпечне місце.