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Удар авіабомбою по багатоквартирному будинку в Херсоні: влада показала наслідки

Станіслав ПогоріловПонеділок, 11 березня 2024, 14:30
Удар авіабомбою по багатоквартирному будинку в Херсоні: влада показала наслідки
Фото: Херсонська ОВА

Російські війська 8 березня скинули авіабомбу на Херсон, внаслідок чого зазнала суттєвих руйнувань багатоповерхівка і постраждав 7-річний хлопчик. Херсонська ОВА показала наслідки удару.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Снаряд влучив поруч з житловим будинком, внаслідок чого у дворі утворилась величезна вирва, а багатоповерхівка зазнала суттєвих руйнувань.

 

Серед постраждалих - 7-річний хлопчик. Його шпиталізували до лікарні із вибуховою травмою та контузією. Медики надали дитині необхідну допомогу.

ВІДЕО ДНЯ
 

Також на місці вибуху лікарі надали допомогу 64-річні жінці, у якої була гостра реакція на стрес.

 

Ще двох літніх людей рятувальники деблокували з квартири на третьому поверсі та евакуювали в безпечне місце.

 

Теми: Херсонвійнажертви
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