Удар авиабомбой по многоквартирному дому в Херсоне: власти показали последствия

Российские войска 8 марта сбросили авиабомбу на Херсон, в результате чего подверглась существенным разрушениям многоэтажка и пострадал 7-летний мальчик. Херсонская ОГА показала последствия удара.

Источник: Херсонская ОВА

У ХОВА показали наслідки удару 8 березня авіабомбою по багатоквартирному будинку в Херсоні, у результаті якого постраждав 7-річний хлопчик pic.twitter.com/pwk9SrWxv9 Реклама: March 11, 2024

Детали: Снаряд попал рядом с жилым домом, в результате чего во дворе образовалась огромная воронка, а многоэтажка претерпела существенные разрушения.

Среди пострадавших - 7-летний мальчик. Его госпитализировали в больницу со взрывной травмой и контузией. Медики оказали ребенку необходимую помощь.

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Также на месте взрыва врачи оказали помощь 64-летней женщине, у которой была острая реакция на стресс.

Еще двух пожилых людей спасатели деблокировали из квартиры на третьем этаже и эвакуировали в безопасное место.