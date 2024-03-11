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Удар авиабомбой по многоквартирному дому в Херсоне: власти показали последствия

Станислав ПогориловПонедельник, 11 марта 2024, 14:30
Удар авиабомбой по многоквартирному дому в Херсоне: власти показали последствия
Фото: Херсонская ОВА

Российские войска 8 марта сбросили авиабомбу на Херсон, в результате чего подверглась существенным разрушениям многоэтажка и пострадал 7-летний мальчик. Херсонская ОГА показала последствия удара.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: Снаряд попал рядом с жилым домом, в результате чего во дворе образовалась огромная воронка, а многоэтажка претерпела существенные разрушения.

 

Среди пострадавших - 7-летний мальчик. Его госпитализировали в больницу со взрывной травмой и контузией. Медики оказали ребенку необходимую помощь.

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Также на месте взрыва врачи оказали помощь 64-летней женщине, у которой была острая реакция на стресс.

 

Еще двух пожилых людей спасатели деблокировали из квартиры на третьем этаже и эвакуировали в безопасное место.

 

Темы: Херсонвойнажертвы
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