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Росія вдень атакувала Харківщину: четверо людей отримали поранення

"Українська правда"Понеділок, 11 березня 2024, 16:09
Росія вдень атакувала Харківщину: четверо людей отримали поранення
Ілюстративне фото: Getty Images

Вдень 11 березня російські війська обстріляли Харківську область, внаслідок атаки постраждали четверо людей. 

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: Близько 13:30 Росія обстріляла Вовчанськ, через що 70-річна жінка отримала поранення. Також загарбники пошкодили 8 приватних будинків.

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Після 13:00 армія РФ атакувала Куп'янський район. Попередньо троє чоловіків поранено в селі Глушковка. Наразі вони госпіталізовані, їм надають медичну допомогу.

Крім того, за словами Синєгубова, росіяни також атакували зенітними керованими ракетами ЗРК С-300 село Кутузівка Харківського району. Люди не постраждали.

Теми: Харківська областьобстріл
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