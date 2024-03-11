Росія вдень атакувала Харківщину: четверо людей отримали поранення

Вдень 11 березня російські війська обстріляли Харківську область, внаслідок атаки постраждали четверо людей.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: Близько 13:30 Росія обстріляла Вовчанськ, через що 70-річна жінка отримала поранення. Також загарбники пошкодили 8 приватних будинків.

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Після 13:00 армія РФ атакувала Куп'янський район. Попередньо троє чоловіків поранено в селі Глушковка. Наразі вони госпіталізовані, їм надають медичну допомогу.

Крім того, за словами Синєгубова, росіяни також атакували зенітними керованими ракетами ЗРК С-300 село Кутузівка Харківського району. Люди не постраждали.