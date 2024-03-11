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Россия днем атаковала Харьковскую область: четыре человека получили ранения

"Украинская правда"Понедельник, 11 марта 2024, 16:09
Россия днем атаковала Харьковскую область: четыре человека получили ранения
Иллюстративное фото: Getty Images

Днем 11 марта российские войска обстреляли Харьковскую область, в результате атаки пострадали четыре человека. 

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов

Детали: Около 13:30 Россия обстреляла Волчанск, из-за чего 70-летняя женщина получила ранения. Также захватчики повредили 8 частных домов.

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После 13:00 армия РФ атаковала Купянский район. Предварительно трое мужчин ранены в селе Глушковка. Сейчас они госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, по словам Синегубова, россияне также атаковали зенитными управляемыми ракетами ЗРК С-300 село Кутузовка Харьковского района. Люди не пострадали. 



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Темы: Харьковская областьобстрел
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