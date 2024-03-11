Кубраков: Польські протестувальники разом з поліцією почали зупиняти пасажирські автобуси
Польські протестувальники разом із місцевою поліцією почали зупиняти пасажирські автобуси, що їдуть до Польщі та в Польщу.
Джерело: повідомлення віцепрем’єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова
Пряма мова: "Із заблокованого польського кордону надходять неприємні новини. Протестувальники та поліція зупиняють автобуси, які прямують до Польщі та з Польщі. Пасажирів тримають без будь-яких пояснень".
Деталі: Кубраков назвав такі дії щодо українців неприпустимими, оскільки під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є "жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання, та транзитні люди".
"Спроба зробити їх заручниками протесту виглядає недоречною для цивілізованого світу", написав він.
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Передісторія:
- У понеділок 11 березня польські фермери заблокували рух вантажівок з України у напрямку Польщі на двох пунктах пропуску: "Угринів" та "Устилуг".
- Крім того, перед пунктом пропуску "Зосін-Устилуг" протестуючі на виїзд з України також не пропускатимуть жодної вантажівки. На в'їзд в Україну польські ферми пропускатимуть по 6 вантажних автомобілів щогодини.
- На напрямку пунктів пропуску "Дорогуськ-Ягодин", "Зосін-Устилуг", "Долгобичув-Угринів", "Хребене - Рава-Руська", "Медика-Шегині" обмеження руху для вантажних транспортних засобів продовжується.