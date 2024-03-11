Кубраков: Польські протестувальники разом з поліцією почали зупиняти пасажирські автобуси

Польські протестувальники разом із місцевою поліцією почали зупиняти пасажирські автобуси, що їдуть до Польщі та в Польщу.

Джерело: повідомлення віцепрем’єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова

Пряма мова: "Із заблокованого польського кордону надходять неприємні новини. Протестувальники та поліція зупиняють автобуси, які прямують до Польщі та з Польщі. Пасажирів тримають без будь-яких пояснень".

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Деталі: Кубраков назвав такі дії щодо українців неприпустимими, оскільки під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є "жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання, та транзитні люди".

"Спроба зробити їх заручниками протесту виглядає недоречною для цивілізованого світу", написав він.

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