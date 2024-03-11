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Кубраков: Польские протестующие вместе с полицией начали останавливать пассажирские автобусы

Александр ШумилинПонедельник, 11 марта 2024, 16:33
Кубраков: Польские протестующие вместе с полицией начали останавливать пассажирские автобусы
Фото Кубракова

Польские протестующие вместе с местной полицией начали останавливать пассажирские автобусы, едущие из Польши и в Польшу.

Источник: сообщение вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова

Прямая речь: "С заблокированной польской границы поступают неприятные новости. Протестующие и полиция останавливают автобусы, следующие в Польшу и из Польши. Пассажиров держат без каких-либо объяснений".

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Детали: Кубраков назвал такие действия в отношении украинцев недопустимыми, поскольку во время войны в Украине пассажирами таких автобусов являются "женщины с малолетними детьми, социально незащищенные слои населения, военнослужащие, которые возвращаются или едут на учебу, и транзитные люди".

"Попытка сделать их заложниками протеста выглядит неуместной для цивилизованного мира", написал он.

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Предыстория:

В понедельник 11 марта польские фермеры заблокировали движение грузовиков из Украины в направлении Польши на двух пунктах пропуска: "Угринов" и "Устилуг".

Кроме того, перед пунктом пропуска "Зосин-Устилуг" протестующие на выезд из Украины также не будут пропускать ни одного грузовика. На въезд в Украину польские фермы будут пропускать по 6 грузовых автомобилей каждый час.

На направлении пунктов пропуска "Дорогуск-Ягодин", "Зосин-Устилуг", "Долгобичув-Угринов", "Хребене - Рава-Русская", "Медика-Шегини" ограничение движения для грузовых транспортных средств продолжается.

Темы: Польшаграница
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