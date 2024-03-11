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З тимчасово окупованих територій повернули ще 5 дітей

"Українська правда"Понеділок, 11 березня 2024, 16:41
З тимчасово окупованих територій повернули ще 5 дітей
Ілюстративне фото: Getty Images

Україна повернула на підконтрольну територію ще п'ятьох дітей, які після повномасштабного вторгнення РФ опинилися в окупації. Найменшій дитині всього 2 роки

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Виїхати на підконтрольну Україні територію вдалося родинам з 5 дітьми, а також 18-річній сироті. Найменшому з малюків – 2 роки"

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Деталі: За словами очільника Херсонської ОВА, наразі діти та дорослі в безпеці. З ними працюють лікарі та психологи. Також Прокудін подякував Save Ukraine за роботу.

Теми: окупаціяХерсонська областьдіти
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