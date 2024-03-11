Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первая премия "УП100. Сила женщин". Успейте приобрести билеты

С временно оккупированных территорий вернули еще 5 детей

"Украинская правда"Понедельник, 11 марта 2024, 16:41
С временно оккупированных территорий вернули еще 5 детей
Иллюстративное фото: Getty Images

Украина вернула на подконтрольную территорию еще пятерых детей, которые после полномасштабного вторжения РФ оказались в оккупации. Самому маленькому ребенку всего 2 года

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Выехать на подконтрольную Украине территорию удалось семьям с 5 детьми, а также 18-летней сироте. Самому маленькому из малышей - 2 года"

Реклама:

Детали: По словам главы Херсонской ОВА, сейчас дети и взрослые в безопасности. С ними работают врачи и психологи. Также Прокудин поблагодарил Save Ukraine за работу.

Темы: оккупацияХерсонская областьдети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО

ISW: Россия решила защищать Черноморский флот

CNN: Трамп на встрече с избирателями рассказал вымышленную историю и упомянул в ней Зеленского

Зеленский: Недалекобойность нашей армии – это недальновидность партнеров

обновленоПутину рисуют рекордную победу на "выборах"

видеоВо Львове представители ТЦК затолкали в бус волонтера и отправили на полигон – омбудсмен

Все новости...
оккупация
Разведка Британии: Россия может летом депортировать украинцев с оккупированных территорий без паспортов РФ
Оккупанты в Крыму агитируют подростков вступать в "Юнармию" – сопротивление
ЦНС: Россия хочет запустить предприятие на оккупированной территории
Последние новости
09:12
Apple готова допустить ИИ Gemini от Google на свои смартфоны – Bloomberg
08:54
ЕС предупредил Косово и Сербию, что их евроинтеграция под угрозой
08:39
фото Обломки "Шахеда" упали на многоэтажку в Кривом Роге, вспыхнул пожар − ОВА
08:14
Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО
08:05
ВСУ за сутки обезвредили 810 захватчиков и 34 артсистемы
07:51
Россия атаковала 22 "Шахедами", 17 из них уничтожили
07:42
Шольц в Израиле призвал остановить войну на длительное время
07:30
Оккупанты активизировались на Новопавловском направлении, здесь было 36 боестолкновений − Генштаб
06:38
фотоРоссияне нанесли ракетный удар по пожарной части на Харьковщине, пострадал спасатель
05:49
Нигер разорвал военное сотрудничество с США: усиливает связи с Ираном и Россией
Все новости...
Реклама: