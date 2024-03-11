С временно оккупированных территорий вернули еще 5 детей

Украина вернула на подконтрольную территорию еще пятерых детей, которые после полномасштабного вторжения РФ оказались в оккупации. Самому маленькому ребенку всего 2 года

Источник: глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Выехать на подконтрольную Украине территорию удалось семьям с 5 детьми, а также 18-летней сироте. Самому маленькому из малышей - 2 года"

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Детали: По словам главы Херсонской ОВА, сейчас дети и взрослые в безопасности. С ними работают врачи и психологи. Также Прокудин поблагодарил Save Ukraine за работу.