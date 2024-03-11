Росія, Іран і Китай проведуть спільні військові навчання зфлотом та авіацією

Росія спільно з Іраном і Китаєм проведе навчання за участі військових кораблів в Оманській затоці та Аравійському морі.

Джерело: Reuters

Деталі: У спільних навчаннях під назвою "Морський пояс безпеки - 2024" будуть задіяні військові кораблі та авіація, йдеться в заяві Міністерства оборони Росії, яку цитують державні ЗМІ в понеділок.

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Російські кораблі уже начебто прибули до Ірану. Основна метою маневрів вказується "відпрацювання безпеки морської економічної діяльності".

За навчаннями трьох країн будуть спостерігати представники військово-морських сил Пакистану, Казахстану, Азербайджану, Оману, Індії та Південної Африки.

У 2023 році Росія, Іран і Китай проводили військово-морські навчання "Морський пояс безпеки - 2023" в Оманській затоці з 15 по 19 березня. Російська сторона була представлена загоном кораблів Північного флоту - фрегатом "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков" і середнім морським танкером "Кама".