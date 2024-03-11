Россия, Иран и Китай проведут совместные военные учения с флотом и авиацией

Россия совместно с Ираном и Китаем проведет учения с участием военных кораблей в Оманском заливе и Аравийском море.

Источник: Reuters

Детали: В совместных учениях под названием "Морской пояс безопасности - 2024" будут задействованы военные корабли и авиация, говорится в заявлении Министерства обороны России, которое цитируют государственные СМИ в понедельник.

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Российские корабли уже якобы прибыли в Иран. Основная цель маневров указывается "отработка безопасности морской экономической деятельности".

За учениями трех стран будут наблюдать представители военно-морских сил Пакистана, Казахстана, Азербайджана, Омана, Индии и Южной Африки.

В 2023 году Россия, Иран и Китай проводили военно-морские учения "Морской пояс безопасности - 2023" в Оманском заливе с 15 по 19 марта. Российская сторона была представлена отрядом кораблей Северного флота - фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и средним морским танкером "Кама".