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Повітряні сили уразили пункт управління ворога, який був на кораблі

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 березня 2024, 17:50
Повітряні сили уразили пункт управління ворога, який був на кораблі
скриншот

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував пілотам за прицільне ураження російського пункту управління.

Джерело: Олещук у Telegram, джерело УП

Пряма мова: "Дякую льотчикам за успішну бойову роботу по ворожому пункту управління!"

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Деталі: Жодних інших деталей генерал-лейтенант не навів. Судячи з відео, пункт управління противника знаходився на судні, що стоїть на мілині.

За даними "Української правди", бойова робота велася у понеділок 11 березня на Херсонщині.

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Теми: Повітряні сили ЗСУ
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