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Воздушные силы поразили пункт управления врага, который был на корабле

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 марта 2024, 17:50
Воздушные силы поразили пункт управления врага, который был на корабле
скриншот

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук поблагодарил пилотов за прицельное поражение российского пункта управления.

Источник: Олещук в Telegram, источник УП

Прямая речь: "Спасибо летчикам за успешную боевую работу по вражескому пункту управления!"

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Детали: Никаких других деталей генерал-лейтенант не привел. Судя по видео, пункт управления противника находился на судне, стоящем на мели.

По данным "Украинской правды", боевая работа велась в понедельник 11 марта на Херсонщине.

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Темы: Воздушные силы ВСУ
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