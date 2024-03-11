Воздушные силы поразили пункт управления врага, который был на корабле
Понедельник, 11 марта 2024, 17:50
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук поблагодарил пилотов за прицельное поражение российского пункта управления.
Источник: Олещук в Telegram, источник УП
Прямая речь: "Спасибо летчикам за успешную боевую работу по вражескому пункту управления!"
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Детали: Никаких других деталей генерал-лейтенант не привел. Судя по видео, пункт управления противника находился на судне, стоящем на мели.
По данным "Украинской правды", боевая работа велась в понедельник 11 марта на Херсонщине.
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