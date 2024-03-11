Сили оборони знищили на Запорізькому напрямку новітній російський комплекс РЕБ "Палантин".

Джерело: Сили спеціальних операцій в Telegram

Деталі: Під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку оператори розвідувальних БпАК 3-го окремого полку ССО виявили мобільний комплекс оперативно-тактичного рівня РЕБ "Палантин". Він вів радіоелектронну розвідку, придушував системи зв'язку Сил оборони на цьому напрямку.

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HIMARS знищив новітній російський комплекс РЕБ "Палантин" pic.twitter.com/5KH68rAHYc — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 11, 2024

Дослівно: "Оператори ССО супроводжували ціль та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження.

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Унаслідок вогневого ураження ворожу ціль знищено".

Довідково: РЕБ "Палантин" дозволяє і створювати перешкоди для зв'язку.

"Палантин" за потреби може об'єднати різні комплекси РЕБ та радіоелектронної розвідки в єдину бойову мережу, що значно підвищує ефективність їх застосування. Комплекс завершив військові випробування та надійшов на озброєння окупантів у 2019 році.