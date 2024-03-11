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HIMARS знищив новітній російський комплекс РЕБ "Палантин"

Тетяна ОлійникПонеділок, 11 березня 2024, 18:51
HIMARS знищив новітній російський комплекс РЕБ Палантин
Скришот з відео ССО

Сили оборони знищили на Запорізькому напрямку новітній російський комплекс РЕБ "Палантин".

Джерело: Сили спеціальних операцій в Telegram

Деталі: Під час ведення розвідки на Запорізькому напрямку оператори розвідувальних БпАК 3-го окремого полку ССО виявили мобільний комплекс оперативно-тактичного рівня РЕБ "Палантин". Він вів радіоелектронну розвідку, придушував системи зв'язку Сил оборони на цьому напрямку.

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Дослівно: "Оператори ССО супроводжували ціль та надали інформацію ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони для подальшого ураження.

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 Унаслідок вогневого ураження ворожу ціль знищено".

Довідково: РЕБ "Палантин" дозволяє і створювати перешкоди для зв'язку.

"Палантин" за потреби може об'єднати різні комплекси РЕБ та радіоелектронної розвідки в єдину бойову мережу, що значно підвищує ефективність їх застосування. Комплекс завершив військові випробування та надійшов на озброєння окупантів у 2019 році.

Теми: втрати у війніССО
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