HIMARS уничтожил новейший российский комплекс РЭБ "Палантин"
Силы обороны уничтожили в Запорожском направлении новейший российский комплекс РЭБ "Палантин".
Источник: Силы специальных операций в Telegram
Детали: Во время ведения разведки в Запорожском направлении операторы разведывательных БпАК 3-го отдельного полка ССО обнаружили мобильный комплекс оперативно-тактического уровня РЭБ "Палантин". Он вел радиоэлектронную разведку, подавлял системы связи Сил обороны в этом направлении.
HIMARS знищив новітній російський комплекс РЕБ "Палантин" pic.twitter.com/5KH68rAHYc— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 11, 2024
Дословно: Операторы ССО сопровождали цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для последующего поражения.
В результате огневого поражения вражеская цель уничтожена".
Справка: РЭБ "Палантин" позволяет и создавать помехи для связи.
Палантин при необходимости может объединить различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую боевую сеть, что значительно повышает эффективность их применения. Комплекс завершил военные испытания и поступил на вооружение окупантов в 2019 году.