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HIMARS уничтожил новейший российский комплекс РЭБ "Палантин"

Татьяна ОлейникПонедельник, 11 марта 2024, 18:51
HIMARS уничтожил новейший российский комплекс РЭБ Палантин
Скриншот с видео ССО

Силы обороны уничтожили в Запорожском направлении новейший российский комплекс РЭБ "Палантин".

Источник: Силы специальных операций в Telegram

Детали: Во время ведения разведки в Запорожском направлении операторы разведывательных БпАК 3-го отдельного полка ССО обнаружили мобильный комплекс оперативно-тактического уровня РЭБ "Палантин". Он вел радиоэлектронную разведку, подавлял системы связи Сил обороны в этом направлении.

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Дословно: Операторы ССО сопровождали цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для последующего поражения.

ВИДЕО ДНЯ

В результате огневого поражения вражеская цель уничтожена".

Справка: РЭБ "Палантин" позволяет и создавать помехи для связи.

Палантин при необходимости может объединить различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую боевую сеть, что значительно повышает эффективность их применения. Комплекс завершил военные испытания и поступил на вооружение окупантов в 2019 году.

Темы: потери в войнеССО
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