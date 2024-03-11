Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

Столтенберг відповів Папі Римському: Україні потрібна зброя, а не "білі прапори"

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 11 березня 2024, 18:59
Столтенберг відповів Папі Римському: Україні потрібна зброя, а не білі прапори
ЄНС СТОЛТЕНБЕРГ ФОТО З FACEBOOK НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував незгодою на коментар Папи Римського Франциска про те, що Україна повинна мати "мужність білого прапора" та бути готовою піти на переговори. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Столтенберга в інтерв'ю Reuters

Деталі: За словами Столтенберга, "якщо ми хочемо досягти мирного довготривалого вирішення (війни в Україні. – Ред.) шляхом переговорів, то шлях до нього лежить через надання військової підтримки Україні".

Реклама:

Він додав, що "те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов'язане із силою на полі бою".

На питання, чи означають його слова, що наразі не час говорити про "білі прапори" для України, генсек Альянсу відповів: "Зараз не час говорити про капітуляцію українців. Це буде трагедією для українців. Це також буде небезпечно для всіх нас".

Нагадаємо, Папа Римський Франциск, говорячи про війну, сказав, що Україна повинна мати "відвагу білого прапора" і бути готовою вести переговори. У подальшому коментарі представник Ватикану зазначив, що заява понтифіка не була закликом до капітуляції України.

ВІДЕО ДНЯ

Його слова викликали широкий резонанс і багато критичних коментарів. 

Так, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Папі слід було б звернутися із закликом до президента РФ Владіміра Путіна щодо виведення окупаційних військ з України. Речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань зауважив, що мир "в руках однієї людини" – президента Росії, тому що війна почалася і триває через нього.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба відповів Папі Римському, що прапор України – не білий, а синьо-жовтий.

Теми: НАТОПапа Римський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО

ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот

CNN: Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію і згадав у ній Зеленського

Зеленський: Недалекобійність нашої армії – це недалекоглядність партнерів

оновленоПутіну малюють рекордну перемогу на "виборах"

відеоУ Львові представники ТЦК заштовхали в бус волонтера й відправили на полігон – омбудсмен

Усі новини...
НАТО
У штаб-квартирі НАТО підняли прапор Швеції
Кулеба про ідею щодо західних військ в Україні: Франція першою визнала очевидне
Кулеба: Росія може перетворити міста країн Балтії на Бахмут та Авдіївку
Останні новини
08:54
ЄС попередив Косово та Сербію, що їхня євроінтеграція під загрозою
08:39
фотоУламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку у Кривому Розі, спалахнула пожежа − ОВА
08:14
Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
08:05
ЗСУ за добу знешкодили 810 загарбників і 34 артсистеми
07:51
Росія атакувала 22 "Шахедами", 17 з них знищили
07:42
Шольц в Ізраїлі закликав зупинити війну на тривалий час
07:30
Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку, тут було 36 боєзіткнень − Генштаб
06:38
фотоРосіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
05:49
Нігер розірвав військову співпрацю з США: посилює зв'язки з Іраном та Росією 
04:54
ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот
Усі новини...
Реклама: