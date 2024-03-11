Столтенберг ответил Папе Римскому: Украине нужно оружие, а не "белые флаги"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал несогласием на комментарий Папы Римского Франциска о том, что Украина должна иметь "мужество белого флага" и готова пойти на переговоры.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Столтенберга в интервью Reuters

Детали: По словам Столтенберга, "если мы хотим достичь мирного долговременного решения (войны в Украине. – Ред.) путем переговоров, то путь к нему лежит через предоставление военной поддержки Украине".

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Он добавил, что "то, что происходит за столом переговоров, неразрывно связано с силой на поле боя".

На вопрос, означают ли его слова, что сейчас не время говорить о "белых флагах" для Украины, генсек Альянса ответил: "Сейчас не время говорить о капитуляции украинцев. Это будет трагедией для украинцев. Это также будет опасно для всех нас".

Напомним, Папа Римский Франциск, говоря о войне, сказал, что Украина должна иметь "отвагу белого флага" и быть готовой вести переговоры. В дальнейшем комментарии представитель Ватикана отметил, что заявление понтифика не было призывом к капитуляции Украины.

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Cлова Папы вызвали широкий резонанс и много критических комментариев.

Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Папе следовало бы обратиться с призывом к президенту РФ Владимиру Путину о выводе оккупационных войск из Украины. Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам отметил, что мир "в руках одного человека" – президента России, потому что война началась и продолжается из-за него.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил Папе Римскому, что флаг Украины – не белый, а сине-желтый.