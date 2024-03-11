Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Перша премія "УП100. Сила жінок". Встигніть придбати квитки

Голова Міноборони Словаччини заявив, що треба повертати в Україну чоловіків мобілізаційного віку

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 11 березня 2024, 19:12
Голова Міноборони Словаччини заявив, що треба повертати в Україну чоловіків мобілізаційного віку
Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк. Скриншот з етеру телеканалу TA3

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що потрібно обговорити повернення додому українських чоловіків, які підпадають під мобілізацію, замість дискусій про відправлення західних військ в Україну.

Джерело: Каліняк сказав в етері телеканалу TA3, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Заява голови словацького Міноборони пролунала в контексті обговорення пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона про відправлення західних військ в Україну. Каліняк зауважив, що дискусії з цього питання вже вилились у публічний простір.

Реклама:

"Ми хочемо відправити війська в Україну замість того, щоб подумати про всіх біженців з України, яких ми захищаємо, яким ми даємо місце для життя, роботи тощо. Є група, яка відповідає українському закону про мобілізацію", – зауважив словацький міністр.

"Я думаю, що це найбільша допомога українським військовим, якщо у них буде достатньо людей", – додав він.

За словами Каліняка, під дію українського закону про мобілізацію підпадають близько 300 тисяч українців, які виїхали за кордон після початку війни  – звідки міністр узяв це число, він не уточнив.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми повинні дозволити фактично цим молодим українським хлопцям, які перебувають у периметрі закону, тобто не молодшим і не старшим, не дітям, матерям і всім іншим, а тим, хто може, служити просто в українській армії", – вважає голова Міноборони Словаччини.

Нагадаємо, французький президент Емманюель Макрон раніше заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Детальніше про це – у статті: Урок лідерства від Франції: як Макрон просуває ідею відправити війська в Україну.

Теми: Словаччинамобілізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО

ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот

CNN: Трамп на зустрічі з виборцями розповів вигадану історію і згадав у ній Зеленського

Зеленський: Недалекобійність нашої армії – це недалекоглядність партнерів

оновленоПутіну малюють рекордну перемогу на "виборах"

відеоУ Львові представники ТЦК заштовхали в бус волонтера й відправили на полігон – омбудсмен

Усі новини...
Словаччина
Віцеспікер парламенту Словаччини заявив, що Росія "не агресор" і "захищає свої інтереси"
Фіцо вважає, що Чехія поставила під загрозу відносини зі Словаччиною через різні погляди на війну РФ проти України 
Фіцо похвалив зустріч глави МЗС Словаччини з Лавровим
Останні новини
08:54
ЄС попередив Косово та Сербію, що їхня євроінтеграція під загрозою
08:39
фотоУламки "Шахеда" впали на багатоповерхівку у Кривому Розі, спалахнула пожежа − ОВА
08:14
Путін після "перевиборів" лякає Третьою світовою в разі конфлікту РФ з НАТО
08:05
ЗСУ за добу знешкодили 810 загарбників і 34 артсистеми
07:51
Росія атакувала 22 "Шахедами", 17 з них знищили
07:42
Шольц в Ізраїлі закликав зупинити війну на тривалий час
07:30
Окупанти активізувалися на Новопавлівському напрямку, тут було 36 боєзіткнень − Генштаб
06:38
фотоРосіяни вдарили ракетою по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
05:49
Нігер розірвав військову співпрацю з США: посилює зв'язки з Іраном та Росією 
04:54
ISW: Росія вирішила захищати Чорноморський флот
Усі новини...
Реклама: