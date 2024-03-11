Голова Міноборони Словаччини заявив, що треба повертати в Україну чоловіків мобілізаційного віку

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що потрібно обговорити повернення додому українських чоловіків, які підпадають під мобілізацію, замість дискусій про відправлення західних військ в Україну.

Джерело: Каліняк сказав в етері телеканалу TA3, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Заява голови словацького Міноборони пролунала в контексті обговорення пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона про відправлення західних військ в Україну. Каліняк зауважив, що дискусії з цього питання вже вилились у публічний простір.

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"Ми хочемо відправити війська в Україну замість того, щоб подумати про всіх біженців з України, яких ми захищаємо, яким ми даємо місце для життя, роботи тощо. Є група, яка відповідає українському закону про мобілізацію", – зауважив словацький міністр.

"Я думаю, що це найбільша допомога українським військовим, якщо у них буде достатньо людей", – додав він.

За словами Каліняка, під дію українського закону про мобілізацію підпадають близько 300 тисяч українців, які виїхали за кордон після початку війни – звідки міністр узяв це число, він не уточнив.

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"Ми повинні дозволити фактично цим молодим українським хлопцям, які перебувають у периметрі закону, тобто не молодшим і не старшим, не дітям, матерям і всім іншим, а тим, хто може, служити просто в українській армії", – вважає голова Міноборони Словаччини.

Нагадаємо, французький президент Емманюель Макрон раніше заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Детальніше про це – у статті: Урок лідерства від Франції: як Макрон просуває ідею відправити війська в Україну.